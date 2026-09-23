La causa quedó caratulada como lesiones leves y pasó a la UFI CAVIG. El hecho ocurrió en Villa Novoa tras una discusión por gastos de la vivienda.

Un hombre de 32 años quedó detenido en Rawson, acusado de golpear a su tío con un palo de madera durante una discusión por los gastos de la casa que comparten. El episodio ocurrió por la tarde en el barrio Villa Novoa y derivó en una intervención policial inmediata. La causa quedó caratulada como lesiones leves y pasó a la UFI CAVIG, que interviene en casos de violencia familiar y de género.

El hecho se registró alrededor de las 13:30 en calle Jáchal y Perona, según el parte policial. Hasta ese lugar llegó un móvil del Comando Sur después de que el CISEM, la central que despacha los llamados de emergencia, recibiera un aviso por una persona agresiva en la zona. La intervención permitió encontrar a las partes en el lugar y avanzar con la detención del acusado.

La discusión se originó, de acuerdo con el testimonio del tío, identificado como Cabrera, de 50 años, por el aporte de dinero para los gastos diarios de la vivienda. Cabrera sostuvo ante la Policía que su sobrino no colaboraba económicamente con los gastos compartidos. Ese reclamo derivó en una confrontación que, según la denuncia policial, terminó con una agresión física.

Siempre según la versión incorporada al expediente, el sobrino tomó un palo de madera de unos 80 centímetros y golpeó a Cabrera a la altura de la sien. Como consecuencia, el hombre sufrió un corte en la ceja derecha y llamó al 911. A partir de ese aviso, los efectivos procedieron a detener al acusado en el lugar.

Intervención judicial La investigación quedó a cargo de la Comisaría 24ta. y de la UFI CAVIG, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad penal del detenido. Por el momento, la imputación es por lesiones leves, una calificación que puede sostenerse o modificarse según el avance de la causa y la evaluación de las pruebas reunidas. El hombre permanece detenido mientras continúa la instrucción.