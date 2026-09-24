La sanjuanina María Valentina Rampulla aceptó este jueves una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, en una causa en la que la Fiscalía sostuvo que se presentaba como traductora e intérprete de inglés sin título universitario ni matrícula profesional. Con esa salida procesal, el expediente no avanzará por ahora a un juicio oral, siempre que cumpla las condiciones fijadas por la Justicia.

El acuerdo homologado en Tribunales establece que deberá abonar $200.000 en concepto de reparación y realizar tareas comunitarias en beneficio de la Municipalidad de Santa Lucía. La medida se encuadra en una causa por la presunta usurpación de una profesión, figura que la UFI Genérica consideró respaldada por los elementos reunidos durante la investigación.

La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada el 22 de junio de 2026 por Lorena Garay Pellice, integrante de la comisión directiva del Colegio de Traductores. Desde esa presentación, la Fiscalía reunió documentación y realizó consultas para verificar si Rampulla contaba con la formación y la matrícula necesarias para ejercer como traductora e intérprete. Según lo informado en la audiencia, las averiguaciones incluyeron pedidos de información a la institución educativa que ella mencionaba y al propio colegio profesional.

De acuerdo con lo expuesto, la respuesta de la Universidad de Aconcagua fue que no figuraba registrada ni como estudiante ni como egresada. En paralelo, el Colegio de Traductores de San Juan informó que tampoco aparecía como profesional matriculada y habilitada. Con esos datos, la acusación fiscal concluyó que no existían constancias de la habilitación que la joven decía tener para desempeñarse en el área.

La investigación también tomó como referencia la actividad que Rampulla difundía en plataformas digitales, entre ellas LinkedIn. Según la acusación, allí se presentaba como profesional bilingüe y como profesora universitaria de inglés de la Universidad de Aconcagua. Además, habría consignado experiencia vinculada con sectores empresariales, técnicos y mineros, e incluso antecedentes como intérprete durante la Expo Minera San Juan 2018.

Entre los datos incorporados al expediente también se mencionó que habría referido tareas asociadas con la visita del seleccionado de rugby de Gales a la provincia durante este año. La Fiscalía consideró que ese conjunto de referencias formó parte de la base para sostener la imputación por el ejercicio presuntamente no habilitado de una actividad profesional. En la investigación también se incorporaron, según la acusación, llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp y publicaciones en redes sociales dirigidas contra integrantes del Colegio de Traductores.

La causa trascendió el ámbito provincial y tuvo repercusión nacional, con réplicas en medios de alcance general. La probation evitó, por el momento, que el expediente continúe hacia una instancia de juicio, aunque el cumplimiento de la reparación económica y de las tareas comunitarias será determinante para el cierre definitivo del proceso. La resolución deja pendiente el seguimiento judicial de las condiciones impuestas y del eventual cumplimiento de las obligaciones asumidas por la imputada.