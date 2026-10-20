Ángel Oscar Pizarro, de 77 años, murió este lunes luego de un siniestro vial ocurrido en Rawson, donde fue atropellado por una motocicleta mientras cruzaba la calle. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde permaneció internado por las lesiones sufridas. La causa quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales.

El hecho se produjo alrededor de las 13 en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Nazca. Según la información preliminar, Pizarro intentaba cruzar la calzada a pie, de este a oeste, cuando fue embestido. La mecánica del episodio es un dato central para determinar responsabilidades y eventuales infracciones a las normas de tránsito.

Datos del conductor

La motocicleta era una Motomel y era conducida por Juan Gabriel Agüero Molina, de 30 años, quien circulaba de norte a sur por Paula Albarracín de Sarmiento. De acuerdo con el parte preliminar, el impacto se produjo en ese cruce y provocó la caída del peatón sobre el pavimento. A partir de ese momento, el jubilado quedó inconsciente en el lugar.

Las lesiones fueron de gravedad, en particular un traumatismo encéfalocraneano, es decir, una lesión en la cabeza que compromete el cerebro y puede poner en riesgo la vida. Tras recibir asistencia inicial, fue derivado al hospital capitalino, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, falleció cerca de las 17:30, horas después del siniestro.

Investigación en curso

La UFI Delitos Especiales interviene para establecer las circunstancias exactas del hecho y reconstruir la dinámica de circulación de ambos involucrados. En esta etapa, la información disponible es preliminar y no define responsabilidades penales ni civiles. El avance de la pesquisa dependerá de las pericias y de los elementos que se incorporen al expediente.