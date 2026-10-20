Un hombre de 35 años fue detenido tras irrumpir en una vivienda de calle Paolini y provocar destrozos. La causa quedó en Flagrancia, con imputación por violación de domicilio, daños y estrago.

Un hombre de 35 años fue detenido este martes en Santa Lucía, luego de ingresar por la fuerza a una vivienda particular, provocar daños materiales y quedar registrado por las cámaras de seguridad del lugar, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Paolini, donde el propietario, un hombre de 49 años, escuchó ruidos y advirtió la presencia de un desconocido dentro de su casa. De acuerdo con la reconstrucción policial, el intruso rompió el ingreso al inmueble y causó destrozos antes de escapar a pie.

Tras la huida, la víctima dio aviso al 911 y aportó datos sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso. Con esa información, efectivos de la Unidad Operativa Barrio Balcarce montaron un patrullaje de saturación en la zona para ubicarlo.

Detención en la vía pública

El sospechoso fue interceptado en la intersección de Avenida Libertador y Pelagio Luna, donde quedó aprehendido por personal policial. La fuerza lo identificó como Edgar Jonathan Salinas, domiciliado en el Barrio Roque Sáenz Peña.

Para respaldar la intervención, el dueño de casa entregó a la Policía los registros fílmicos del episodio, en los que —según la información difundida— se observa la irrupción y el daño dentro de la propiedad. Con ese material, la situación procesal del detenido quedó encaminada hacia la instancia de Flagrancia, el procedimiento judicial rápido previsto para hechos cometidos en flagrancia.

Por disposición de ese fuero, Salinas fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 5ta e imputado en el Legajo N° 57/26 por violación de domicilio, daños y estrago, precisaron fuentes policiales. La causa seguirá ahora bajo control judicial, mientras se evalúan las pruebas reunidas en el lugar y el contenido de las imágenes aportadas por la víctima.