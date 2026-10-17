La Policía lo ubicó a pocos metros del complejo Las Lomitas, donde se había denunciado la sustracción de materiales. La causa quedó en Flagrancia.

Un hombre quedó detenido en la madrugada de este sábado, acusado de robar elementos de un barrio en construcción en Albardón. El hecho ocurrió en el complejo habitacional Las Lomitas, ubicado entre calles La Laja y Amarfil, que estaba próximo a ser entregado a sus futuros dueños.

El procedimiento se inició cerca de las 2 de la madrugada, cuando la Policía fue alertada por la sustracción de materiales en el lugar. Según el parte, efectivos de la Unidad Operativa La Cañada y de la Comisaría 18ª llegaron al barrio y hablaron con el sereno, quien aportó las características del sospechoso y la dirección hacia la que había huido.

Persecución y captura Con esos datos, un motorista de la Unidad Operativa La Cañada recorrió la zona y detectó al sospechoso en un terreno baldío, con los elementos denunciados como robados. A partir de ese hallazgo comenzó una persecución que terminó cerca de calle Amarfil, antes de Tucumán, donde el efectivo logró aprehenderlo.

Después intervino personal de la Comisaría 18ª, que quedó a cargo del procedimiento y del traslado del hombre. La información oficial indica que la causa fue caratulada como robo y derivada al Fuero de Flagrancia, el ámbito judicial que interviene cuando el hecho es detectado en forma inmediata o casi inmediata a su comisión.

El investigado permanece alojado en la Comisaría 18ª mientras avanza la causa. La continuidad del expediente dependerá de las medidas que disponga el Fuero de Flagrancia, en base a las actuaciones policiales y a los elementos secuestrados en el procedimiento.