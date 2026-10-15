Un hombre de 33 años fue aprehendido a las 7:43 del miércoles en Rawson, luego de que un vecino lo retuviera cuando circulaba con una moto robada, informaron fuentes policiales a Telesol Diario. El procedimiento se registró en la intersección de calle 11 de Septiembre y Magallanes, en la Villa 17 de Agosto. La intervención quedó luego en manos de la Policía y derivó en el secuestro del rodado y otros elementos vinculados al hecho.

Según la información oficial, el vecino advirtió que el sospechoso maniobraba una Mondial 110cc sustraída unas horas antes y decidió realizar una aprehensión civil para impedir la fuga. Esa actuación permitió que el hombre quedara retenido hasta la llegada de personal de la Motorizada II. La secuencia fue relevante para evitar que el rodado abandonara la zona antes de la intervención policial.

Secuestro de elementos

Durante el operativo, los efectivos secuestraron la moto, cuatro cascos y un bolso con herramientas de trabajo, de acuerdo con el parte policial. Minutos después, esos elementos fueron reconocidos por la víctima, un hombre de 55 años del Barrio Juana Manso. La recuperación de los bienes permitió vincular de manera inmediata el procedimiento con la denuncia del damnificado.

Intervención fiscal

Por directivas del ayudante fiscal David Peña, se inició el trámite en el fuero especial de Flagrancia, el procedimiento previsto para hechos de resolución rápida. El detenido fue identificado por la fuerza como Franco Ezequiel Fúnez, domiciliado en la Manzana D de la misma Villa 17 de Agosto. La causa quedó asentada en el Legajo N° 43/26, caratulado como encubrimiento.

Situación procesal

Tras el operativo, Fúnez fue trasladado a la Subcomisaría de la Villa Hipódromo, donde quedó alojado a la espera de las próximas medidas del caso. La calificación provisoria por encubrimiento deberá sostenerse o modificarse según la evolución de la investigación y las constancias que se incorporen al legajo. Por el momento, la información oficial da cuenta del secuestro de los bienes y de la apertura formal del expediente en Flagrancia.