La UFI CAVIG investiga a un hombre de 45 años de Chimbas, imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado contra su expareja. También se analiza una denuncia por un presunto abuso en Jujuy.

La UFI CAVIG investiga a un hombre de 45 años, residente en Chimbas, imputado por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal, reiterado, contra su expareja. El acusado permanece con prisión domiciliaria desde junio, medida que esta semana fue prorrogada por otros tres meses. La causa también quedó vinculada a una denuncia por el presunto abuso de una sobrina menor de edad en Jujuy.

El fiscal Alberto Martínez y la ayudante fiscal Virginia Pérez formularon la imputación, según fuentes judiciales. La investigación tramita ante la jueza de garantías Celia Maldonado, que interviene en las decisiones sobre la situación procesal del acusado. La calificación penal informada en el expediente es la de abuso sexual con acceso carnal, reiterado.

De acuerdo con lo trascendido en la causa, la mujer denunciante relató que convivió durante años con maltratos y humillaciones dentro de su casa. Antes de la denuncia penal, había solicitado medidas de protección para que el hombre se retirara del hogar, sin avanzar entonces con una presentación judicial. La denuncia formal se presentó en junio.

Vínculo con Jujuy

La decisión de denunciar se produjo después de que una hermana de la denunciante, que vive en Jujuy, le informara que su hija había contado un presunto abuso durante una visita a San Juan. Según el relato incorporado al expediente, la menor ya había sido denunciada en esa provincia, por lo que la UFI CAVIG pidió información a la Justicia jujeña sobre esa causa. Ese intercambio busca determinar si existe relación entre ambos hechos.

El hombre fue detenido y llevado ante la jueza Maldonado el 23 de junio, cuando se dispuso la prisión preventiva por tres meses en su domicilio. La defensora María Filomena Noriega solicitó esa modalidad por problemas de salud de su cliente, entre ellos obesidad mórbida, de acuerdo con lo informado en la audiencia. Al vencerse el plazo original, la Justicia prorrogó la medida y rechazó la alternativa de aplicar restricciones menos severas.

La investigación sigue abierta y depende ahora de las medidas que adopte el tribunal sobre la prueba reunida y los informes que lleguen desde Jujuy. En casos de violencia de género, la línea 144 brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas.