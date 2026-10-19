Una piedra de gran tamaño rompió una ventanilla de la Línea 404 en inmediaciones de Centenario y Tacuarí. No se informó si hubo pasajeros heridos.

Un colectivo de la Línea 404 de la Red Tulum fue atacado a piedrazos en Chimbas, cuando una piedra de gran tamaño impactó contra una de las ventanillas y provocó la rotura del vidrio. El episodio expuso a los pasajeros a una situación de riesgo mientras la unidad circulaba por la zona.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Centenario y Tacuarí, a una cuadra de un puesto policial. Esa cercanía no evitó el ataque contra la unidad, que se produjo en plena circulación por el sector. La referencia geográfica resulta relevante porque ubica el episodio en un área con presencia policial cercana.

La violencia del impacto quedó registrada en la destrucción de una de las ventanillas del colectivo, consecuencia directa del objeto contundente arrojado contra la unidad. No se informó si la piedra ingresó al interior del vehículo ni si otros elementos resultaron dañados. Tampoco trascendieron precisiones sobre la dinámica del ataque.

Hasta el momento, no se conoce si hubo pasajeros heridos a raíz del episodio. Ese dato es central para dimensionar las consecuencias inmediatas del hecho y para determinar si correspondieron intervenciones médicas o policiales posteriores. La ausencia de esa confirmación deja abierta una variable relevante sobre el saldo del ataque.

Por ahora, el caso queda circunscripto al daño material sobre la unidad y al riesgo generado para quienes viajaban a bordo. No se difundieron otras medidas oficiales ni información sobre la identificación de quienes habrían arrojado la piedra. El punto a seguir es si se radicará una denuncia o si surgirán novedades sobre la investigación del hecho.