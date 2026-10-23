Familiares y amigos reclamaron en Tamberías que el joven sea llevado al Complejo Nazario Benavídez. Anunciaron una marcha en San Juan para el 29 de octubre .

Familiares y amigos de Germán Galleguillo se concentraron este viernes en Tamberías, Jáchal, para pedir que el adolescente de 17 años investigado en la causa sea trasladado de la vivienda donde permanece. La manifestación se desarrolló sobre calle Eugenio Flores, sin cortar la circulación, y contó con la presencia de Ángel Galleguillo, padre de la víctima, y de su hija Yamila. Durante el operativo intervino personal de la Subcomisaría de Villa Mercedes.

El planteo familiar fue que el joven sea llevado al Complejo Nazario Benavídez, según expresaron ante la prensa local. Ángel Galleguillo sostuvo a Actualidad Jachallera que la investigación judicial continúa, pero que existe una preocupación concreta por la cercanía del domicilio con los recorridos habituales de la familia. En ese marco, afirmó: “Lo que no queremos es que esté acá. Queremos que lo saquen urgente”.

El reclamo y la convivencia en el barrio se vinculan con el impacto cotidiano que, según los familiares, genera la permanencia del adolescente en una vivienda próxima a sus trayectos diarios. Yamila Galleguillo señaló que vive a pocos metros del lugar y que pasar por allí resulta difícil para la familia. Tanto ella como su padre insistieron en que la protesta debía mantenerse sin violencia y sin afectar a terceros, incluidos los vecinos ajenos al caso.

Antecedentes del caso y el clima de tensión fueron parte de los argumentos expuestos durante la concentración. Ángel Galleguillo advirtió que la presencia de familiares, primos, hermanos y amigos de los jóvenes involucrados obliga a extremar cuidados para evitar enfrentamientos. También dijo que su prioridad es proteger a sus hijos y evitar que la situación derive en otro episodio grave. La familia pidió que cualquier medida se adopte dentro del marco judicial y con intervención de las autoridades competentes.

Próxima movilización Los manifestantes comenzaron a retirarse tras permanecer un tiempo frente a la vivienda. En esa misma jornada, Ángel y Yamila Galleguillo anunciaron una marcha para el jueves 29 de octubre frente a la Legislatura provincial, en San Juan. La convocatoria reunirá reclamos de justicia por las muertes de Martín, Uriel y Germán, con participación abierta a vecinos de Jáchal. Mientras la investigación sigue en curso, la familia busca sostener el reclamo y que la Justicia evalúe el pedido de traslado.