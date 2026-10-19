La querella pidió agravar la imputación por la muerte de Uriel Ruiz . La jueza Camus deberá resolver si cambia la carátula en los próximos días.

Javier Ruiz abrió su corazón diciendo que vive con dolor el momento pero que su esposa lo vive mucho peor.

A casi un mes de la muerte de Uriel Ruiz, la querella pidió cambiar la imputación inicial y llevar la causa a homicidio simple. El planteo fue formulado por Javier Ruiz, padre de la víctima, y por el abogado Martín Zuleta, en una entrevista en el programa DQE de Telesol. La definición quedó en manos de la jueza Camus, que conduce el trámite judicial.

La posición de la querella Zuleta sostuvo que en la causa hubo dos ataques casi simultáneos: uno que terminó con la vida de Uriel y otro que dejó herido a su hermano gemelo, Uziel. Según el abogado, las pruebas reunidas hasta ahora señalan a un menor de edad como presunto responsable de la muerte de Uriel, mientras que un hombre adulto continúa bajo investigación por la agresión contra Uziel. En ese marco, la querella considera que la calificación provisoria fijada en las indagatorias debe ser modificada.

La discusión penal El letrado expresó su disconformidad con la imputación vigente y afirmó: