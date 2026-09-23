Familiares y compañeros del joven se concentraron frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Javier Ríos, padre de Uriel, pidió que se aplique la ley y sostuvo que podría haber más personas involucradas en el ataque.

Familiares, amigos y compañeros de Uriel Ríos se reunieron frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para reclamar justicia por la muerte del joven, ocurrida tras un violento episodio durante una celebración por el Día del Estudiante.

Javier Ríos, padre de Uriel, participó de la manifestación y explicó que el objetivo era pedir que la investigación avance y que se determine la responsabilidad de todas las personas que pudieran estar involucradas.

“Un pedido de justicia para que esto no quede en la nada, porque se tenga que aplicar lo que se tenga que aplicar. Si está vigente, como dice la nueva ley, que se aplique y con todo, como tiene que ser. Que se haga justicia”, expresó ante los medios.

Según relató el padre, sus hijos habrían quedado involucrados en un episodio que, de acuerdo con lo que les contaron, se había iniciado previamente dentro del lugar donde se desarrollaba la celebración. Aseguró que ambos estaban por retirarse del sitio cuando fueron atacados.

“Ellos prácticamente estaban esperando a la madre que ya los iba a buscar. Cuando ya vienen saliendo, estaban ya en la camioneta”, contó.

Ríos sostuvo que, mientras se encontraban en el vehículo, un grupo comenzó a arrojarles piedras. Según su relato, uno de los jóvenes descendió y fue agredido, mientras que los demás bajaron luego de que les abrieran las puertas.

“Y ahí se arma todo. Pero estos otros chicos iban ya con cuchillos, aparentemente”, afirmó.

El padre de Uriel reclamó que la investigación no se limite al único adolescente que hasta el momento quedó señalado en la causa. “Queremos que se haga justicia y que detengan a todos los que tienen que detener, si hay más implicados. Y se ha entregado uno solo, pero ¿y los demás?”, manifestó.

También cuestionó el operativo de seguridad dispuesto para el evento y aseguró que, según la información que recibió la familia, había una gran cantidad de personas en el lugar.

“Había muchísima gente, más de lo que dicen que habían 200 personas, habían más de 200 personas, muchísimas”, sostuvo.

El estado de salud del hermano de Uriel

Durante la entrevista, Javier Ríos también se refirió al otro de sus hijos, quien resultó herido durante el mismo episodio y permaneció internado.

Según explicó, actualmente se encuentra dado de alta y en buen estado de salud, aunque las lesiones que sufrió fueron de gravedad.

“Todo el brazo cortado, lo tuvieron que coser mucho. También fue un puntazo directo al corazón”, relató.

El padre sostuvo que las heridas se produjeron cuando su hijo intentó defender a Uriel. “La herida en el brazo y ese puntazo cerca del corazón es porque trató de defender a su hermano”, afirmó, y volvió a señalar que, a partir de lo ocurrido, considera que podría haber más personas involucradas.

Ríos dijo además que la familia todavía no conoce cómo habría obtenido el arma la persona señalada como responsable del ataque. “No sabría decir. La verdad que no”, respondió al ser consultado sobre ese punto.

También mencionó que una mujer, madre de un compañero de sus hijos, habría intentado intervenir durante el enfrentamiento para evitar que continuaran las agresiones.

“Ella se baja a tratar de que no peleen. Imagínense. Todos corriendo para acá, para allá. No podía ayudar a nadie”, relató.

La familia pidió avanzar con la investigación

Javier Ríos señaló que existen videos del momento de los hechos, aunque aclaró que todavía no pudo observarlos personalmente.

“Hay videos, cosas que yo no he visto”, indicó.

Respecto del acompañamiento psicológico para la familia, afirmó que hasta el momento no habían recibido asistencia terapéutica institucional. En paralelo, la familia comenzó a tomar contacto con representantes legales para avanzar en la causa.

Ríos confirmó que el abogado Martín Zuleta asumirá la representación de la familia. “Esto está empezando a partir de hoy, digamos, con el abogado Martín Zuleta. El que nos va a llevar, nos va a ayudar en esto”, señaló.

El padre de Uriel también aseguró que desconocía que el anterior defensor del adolescente imputado había dejado la representación. “Me estoy enterando por usted”, respondió ante la consulta de los medios.

Durante la manifestación, la familia volvió a reclamar que se esclarezca completamente lo ocurrido y que la investigación determine quiénes participaron del ataque.

“Sí, como tiene que ser”, respondió Javier Ríos cuando le preguntaron si la familia continuará reclamando justicia por la muerte de su hijo.