Un nuevo ataque contra un colectivo de la Red Tulum ocurrió durante la noche de este jueves en Chimbas. La unidad 52 de la Línea 404 fue agredida con piedras en inmediaciones de calles Centenario y Tacuarí, en el mismo sector donde días atrás se había registrado un episodio similar. El hecho volvió a exponer riesgos para el servicio de transporte público en esa zona.

Las imágenes difundidas después del ataque muestran que una ventanilla se rompió y dejó fragmentos de vidrio esparcidos por el pasillo del colectivo. Esa situación implicó un riesgo para las personas que viajaban en la unidad, aunque en el material disponible no se detallan lesiones. El episodio afectó la prestación del servicio y reabrió la preocupación por la seguridad de choferes y pasajeros.





Intervención policial

Tras la agresión, personal policial se hizo presente en el lugar para intervenir en la situación. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre posibles heridos ni se informó oficialmente si hubo pasajeros o trabajadores afectados. La información disponible se limita a la constatación del daño material y a la presencia de efectivos en la zona.

Antecedente reciente

El caso se suma a otro ocurrido el pasado 19 de octubre, cuando un colectivo de la misma Línea 404 fue atacado con una piedra de gran tamaño que impactó contra una de sus ventanillas y provocó la rotura del vidrio. En esa oportunidad, el hecho también se produjo en inmediaciones de Centenario y Tacuarí, a una cuadra de un puesto policial. La reiteración de episodios en el mismo sector deja pendiente la definición de medidas de prevención o control sobre ese tramo.