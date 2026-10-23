Franco Emanuel Cuello, de 28 años, obtuvo una suspensión del juicio a prueba tras haber sido detenido por la agresión al colectivo que trasladaba al plantel de Unión de Villa Krause. La medida fue dispuesta por el juez Ricardo Grossi Graffigna y le permite evitar, por ahora, la continuidad del proceso penal. La causa quedó limitada al delito de daño, pese a que un futbolista sufrió una lesión leve durante el hecho.

La resolución judicial establece que Cuello deberá cumplir durante 12 meses tareas comunitarias no remuneradas, además de una reparación simbólica y otras obligaciones fijadas por el tribunal. La suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, es un mecanismo previsto por la legislación penal que interrumpe el avance del expediente mientras el imputado respete las condiciones impuestas. Si incumple, la causa puede reactivarse.

En la investigación intervinieron el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Escudero. Según el expediente, el propietario del colectivo formalizó la denuncia por la destrucción de una ventanilla, mientras que Ignacio Barahona, el jugador que recibió un corte superficial en la mejilla derecha, manifestó que no tenía intención de impulsar una acción por lesiones. Esa definición procesal fue determinante para que el caso avanzara únicamente por los perjuicios materiales.

El episodio ocurrió el miércoles 21 de octubre, cerca de las 20, en la zona de San Miguel y Balcarce, en el departamento Rivadavia. El colectivo circulaba con custodia policial cuando varias personas comenzaron a arrojar piedras contra la unidad. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, uno de los agresores tomó una piedra de gran tamaño y la lanzó contra el vehículo, lo que destruyó por completo un vidrio ubicado en la parte posterior derecha.

Los fragmentos alcanzaron a Barahona, que sufrió una herida leve en el rostro. La intervención policial permitió identificar y detener a Cuello a poca distancia del lugar, tras una persecución de aproximadamente 50 metros. Luego fue puesto a disposición del sistema de Flagrancia. La resolución dictada ahora no implica una absolución ni una condena, sino una salida alternativa prevista para este tipo de expedientes mientras se cumplan las condiciones establecidas.

Antecedentes y contexto: el caso quedó atravesado por versiones que circularon en redes sociales sobre una posible confusión con otro colectivo, hipótesis que no fue acreditada judicialmente. También se mencionó que Cuello reside en Villa del Bono y es identificado como simpatizante de Sportivo Del Bono, aunque esos datos no modificaron la calificación legal definida en el expediente. Por el momento, la variable a seguir es el cumplimiento de las obligaciones impuestas durante el próximo año, que determinará si la causa se mantiene suspendida o si el proceso penal continúa.