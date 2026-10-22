La jueza Alejandra Provitola pidió una evaluación al Cuerpo Médico Forense tras una inasistencia judicial. La medida busca definir si la mujer está en condiciones de declarar.

La Justicia ordenó una evaluación psicológica y psiquiátrica a la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton, cantante de Turf. La medida fue dispuesta por la jueza Alejandra Provitola después de que la denunciante no se presentara a una citación judicial prevista para el martes 6 de octubre.

Según informó Infobae, la magistrada solicitó la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación y fijó una nueva convocatoria para la semana próxima. El objetivo es avanzar en la investigación y establecer si la mujer se encuentra en condiciones psicofísicas de declarar.

Alcance de la pericia

Los especialistas deberán evaluar el estado psicofísico actual de la denunciante, los rasgos fundamentales de su personalidad y su estado de conciencia. También deberán determinar si está en condiciones de prestar declaración testimonial o participar de un juicio.

La solicitud judicial incluye, además, la verificación de indicadores de comportamiento compatibles con haber sido víctima de violencia física, psicológica o sexual. La jueza pidió también que se analicen posibles signos de estrés postraumático, fobias, depresión u otras consecuencias asociadas a experiencias violentas o abusivas.

La pericia deberá establecer si resulta recomendable algún tratamiento y si existe un riesgo cierto e inminente para la propia mujer o para terceros. Los resultados integrarán el conjunto de elementos que la Justicia tendrá en cuenta para definir los próximos pasos de la causa.

Antecedentes del expediente

El caso tiene antecedentes judiciales. En diciembre de 2023, la misma mujer había realizado una denuncia contra Levinton por el mismo delito, pero aquella investigación fue archivada después de que la denunciante negara haber llamado al 911 para acusar al músico.

En ese momento, según lo señalado por la jueza, la mujer manifestó que no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la Policía la buscaba, ya que aseguró que ni siquiera conocía al cantante. La decisión de archivar esa causa fue ratificada en diciembre de 2024 por la Sala 7 de la Cámara.

De acuerdo con la información publicada, Levinton no fue sobreseído en ese expediente: la investigación no avanzó por falta de elementos. La nueva acusación reabrió actuaciones judiciales y dejó pendiente la definición sobre la aptitud de la denunciante para declarar en el proceso.