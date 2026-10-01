La causa que investiga la muerte de Natanael Andrés Arroyo Paredes, el bebé que falleció después de permanecer internado en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, tuvo una nueva audiencia en la que la querella volvió a pedir que se profundice la investigación por la presunta mala praxis denunciada por la familia.

El encuentro se realizó el jueves 24 de septiembre en Tribunales y fue encabezado por la jueza Gloria Verónica Chicón. Durante la audiencia de control judicial, la abogada querellante María de los Ángeles Olivera planteó medidas que, según sostuvo, todavía no fueron producidas y que considera relevantes para esclarecer qué ocurrió durante la atención de Nair Arroyo, madre de Natanael.

Olivera explicó a TELESOL DIARIO que la Fiscalía dispuso el archivo de la investigación al entender que no existió mala praxis. Según detalló, uno de los fundamentos fue una supuesta vuelta de cordón, circunstancia que la querella niega. La letrada presentó una revisión de esa decisión y, en paralelo, pidió una audiencia de control jurisdiccional para reclamar la producción de pruebas que considera pendientes.

Pruebas cuestionadas



Entre los puntos señalados por la querella estuvo la placenta de Natanael. Olivera indicó que pidió que se incorporara y analizara ese elemento, pero recibió como respuesta que no había sido conservado porque el bebé había nacido con vida. También reclamó el partograma del trabajo de parto de Nair Arroyo, al sostener que en la documentación existe una hoja con información tabulada, pero no el registro gráfico completo que, según la querella, debería integrar el seguimiento clínico. La abogada afirmó que ese tramo de la historia clínica aparece “en blanco”.

Ese planteo vuelve a poner bajo análisis la documentación correspondiente a las horas previas al nacimiento de Natanael, período sobre el que la querella ya había formulado cuestionamientos a partir del informe elaborado por su perito de parte, el médico legista Jorge Maguna. En su presentación, el especialista había observado el momento en que se decidió la cesárea y sostuvo que debían revisarse con mayor profundidad varios elementos médicos vinculados con la evolución del parto.

Medidas pendientes

Durante la audiencia también se discutió la producción de testimoniales que habían sido solicitadas por la querella y que aún no se habían concretado. En ese punto, la jueza hizo lugar al planteo y ordenó que el Ministerio Público Fiscal avance con esas medidas para completar la investigación. La resolución menciona el artículo 339 y, frente a las cuestiones pendientes planteadas por la querella, invitó a la representación dea presentar los nombres de los médicos que considere pertinentes para que el fiscal a cargo pueda llevar adelante las declaraciones.

Olivera destacó ese tramo de la resolución y sostuvo que la jueza entendió que el fiscal coordinador, el Dr. Ginsberg, debe realizar esas testimoniales para agotar esa línea de prueba. Con esa definición, la audiencia terminó con una instrucción concreta para incorporar nuevos elementos antes de resolver el rumbo del expediente. La causa está radicada en la UFI Delitos Especiales y tiene como fiscal interviniente a Adolfo Díaz.

Tras la audiencia, la Fiscalía deberá avanzar con las testimoniales señaladas por la jueza, mientras la querella insiste en que no se cierre el expediente sin producir las medidas que considera pendientes. En paralelo, seguirá bajo análisis la documentación médica vinculada con el parto y con las circunstancias previas al fallecimiento de Natanael.