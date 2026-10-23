La adolescente de 13 años fue intervenida con éxito y le colocaron una prótesis. Su madre, Natalí Leiria, sigue en terapia intensiva.

Avril, de 13 años, permanece internada en una clínica de Neuquén luego de una intervención quirúrgica en la que le colocaron una prótesis. Según informaron sus familiares, el próximo martes deberá volver al quirófano por una lesión en el fémur. Su madre, Natalí Leiria, continúa en terapia intensiva, mientras la familia atraviesa la muerte de Luana, de 15 años.

En medio de la situación que atraviesa la familia de Natalí Leiria, la sanjuanina oriunda de Jáchal que sufrió un grave accidente vial en Río Negro, llegó desde Neuquén la confirmación de que su hija menor fue operada con éxito. La adolescente continúa recuperándose en una sala común de la Clínica Pediátrica San Lucas, donde quedó bajo seguimiento médico después de la primera cirugía.

La intervención estuvo destinada a tratar una lesión en la cadera. De acuerdo con lo informado por su tío Javier, el procedimiento se desarrolló según lo previsto y los médicos pudieron colocarle una prótesis. La operación estuvo a cargo del doctor Cristian Illanes, quien tiene un vínculo familiar con Jáchal a través de su abuelo.

Próxima cirugía

El tratamiento de Avril no concluyó con esa primera instancia. Según precisaron sus familiares, el próximo martes deberá afrontar una nueva operación, esta vez por una lesión en el fémur de una de sus piernas. La evolución posterior a esa intervención será determinante para definir los pasos siguientes de su recuperación.

Estado de Natalí

Mientras la adolescente muestra una evolución favorable, su madre sigue internada en el Centro Médico Integral de Neuquén bajo cuidados intensivos. Aunque presenta algunos signos de mejoría, su cuadro continúa siendo más complejo que el de su hija menor. A Natalí le retiraron la sedación y el equipo médico espera evaluar su respuesta para definir cuándo podrá retirarle el respirador artificial.

Antecedente del siniestro

El choque ocurrió el domingo 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, en las cercanías de Catriel, provincia de Río Negro. Como consecuencia del siniestro murió Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, hija mayor de Natalí. Desde entonces, la familia enfrenta la recuperación de las dos sobrevivientes y el impacto de la pérdida. La próxima referencia médica concreta será la cirugía prevista para el martes.