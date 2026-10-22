La sanjuanina de Jáchal permanece internada con asistencia respiratoria mecánica en Catriel. En el siniestro murió su hija de 15 años y otra hija sigue hospitalizada.

La sanjuanina Natalí Leiria, oriunda de Jáchal, continúa internada en estado delicado tras el choque ocurrido el domingo 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel, Río Negro. Según el último parte médico difundido este miércoles, se encuentra estable, pero sigue con asistencia respiratoria mecánica por las complicaciones derivadas del siniestro. El caso mantiene en vilo a su familia mientras se aguarda la evolución clínica y la definición de nuevas intervenciones.

Leiria permanece internada en la Clínica y Maternidad Juan Domingo Perón, de Catriel, bajo vigilancia médica estricta. Presenta múltiples fracturas, una contusión pulmonar y un neumotórax de grado II, es decir, la presencia de aire en la cavidad pleural con colapso parcial del pulmón. La evolución respiratoria es uno de los puntos que los profesionales siguen de cerca antes de avanzar con nuevas cirugías.

Tratamiento pendiente

Entre las lesiones informadas figura una fractura de mandíbula, que ya fue estabilizada. Para completar el tratamiento, los médicos solicitaron los materiales necesarios para continuar con los procedimientos, aunque todavía deben cumplirse los plazos para disponer de ellos. Mientras tanto, el equipo médico evalúa su respuesta al tratamiento y monitorea de manera permanente su evolución.

La situación de la hija menor

La hija menor de Natalí, Avril, también resultó herida en el accidente y permanece internada en la Clínica Pediátrica San Lucas, en Neuquén. Sus familiares aguardan nuevas precisiones sobre su estado de salud y siguen de cerca la evolución de ambas. En el mismo siniestro murió Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, una de las hijas de la mujer.

Cómo fue el choque

El accidente ocurrió cuando Natalí viajaba con sus dos hijas en un Volkswagen Gol y el vehículo chocó de frente contra una camioneta Ford Ranger. Una de las hipótesis preliminares indica que la conductora habría intentado esquivar un bache y que, durante esa maniobra, el automóvil se habría desplazado hacia el carril contrario. De todos modos, las circunstancias del impacto continúan bajo investigación.

Como consecuencia del choque, Luana perdió la vida y su madre y su hermana menor sufrieron heridas de gravedad, por lo que debieron ser trasladadas a distintos centros de salud. En Jáchal, familiares y allegados sostienen el pedido de oraciones mientras aguardan la evolución de Natalí y Avril. El próximo dato relevante será la respuesta al tratamiento y la posibilidad de avanzar con las cirugías pendientes.