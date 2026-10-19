Una adolescente de 15 años, identificada como Luana Natalí Gallardo Leiria, murió este domingo 18 de octubre tras un choque entre un automóvil y una camioneta sobre la Ruta Nacional 151, cerca de Catriel, en Río Negro. Su madre, Natali Leiria, oriunda de Jáchal, sufrió heridas de gravedad y permanece internada en terapia intensiva. En el mismo vehículo viajaba otra mujer, que también resultó herida.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 104, en el sector conocido como La Escondida, y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Gol y una Ford Ranger vinculada a la empresa Techint. Tras la colisión, ambos vehículos terminaron sobre la banquina. En el lugar se desplegó un operativo de emergencia con intervención de efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil para asistir a los involucrados.

El conductor de la Ford Ranger, un hombre de 57 años, fue trasladado a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel para recibir atención médica. La información disponible no precisa hasta el momento su estado de salud. La causa del choque quedó bajo investigación para establecer la mecánica del impacto y las responsabilidades de cada conductor.

Hipótesis en estudio Los investigadores buscan determinar si el estado de la ruta tuvo incidencia en el desenlace fatal. De acuerdo con el testimonio preliminar de una persona que circulaba por la zona, un vehículo que iba delante habría frenado para esquivar grandes pozos en la calzada. Esa maniobra habría obligado a otros conductores a reducir la velocidad y, en esa secuencia, el Volkswagen Gol se habría desplazado hacia el carril contrario, donde terminó impactando contra la camioneta.

Pericias pendientes Esa reconstrucción inicial todavía debe ser corroborada. Por el momento, no se determinó si los baches fueron un factor determinante en el siniestro. Las pericias serán claves para precisar cómo se produjo el impacto y en qué medida las condiciones de la calzada influyeron en la muerte de la adolescente y en las lesiones graves de su madre. El resultado de esas medidas será central para la investigación en curso.