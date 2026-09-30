El hecho ocurrió este miércoles en el Regimiento de Infantería de Montaña N° 22. La Fiscalía Federal y Gendarmería intervienen para establecer las causas.

Un soldado de 19 años fue encontrado sin vida este miércoles en el interior del Regimiento de Infantería de Montaña N° 22 (RIM 22), en San Juan, mientras cumplía servicio en uno de los puestos internos de la unidad militar.

De acuerdo con la información disponible, el hallazgo se produjo cuando llegó el momento del relevo y un compañero se acercó al puesto. Allí lo encontró tendido en el suelo y sin signos vitales. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte, por lo que las circunstancias del hecho siguen bajo verificación.

Actuación judicial y militar

Tras el aviso, se activó el procedimiento correspondiente para determinar qué ocurrió. En el lugar trabajan efectivos y personal del RIM 22, Gendarmería Nacional y autoridades de la Fiscalía Federal, que llevan adelante las primeras actuaciones y reúnen elementos para esclarecer lo sucedido.

Por ahora tampoco trascendieron públicamente los datos filiatorios del joven, por lo que su identidad no fue difundida. La intervención federal indica que el caso quedó bajo análisis de las autoridades competentes, con medidas orientadas a establecer el contexto del fallecimiento y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir.

Próximos pasos

Se aguarda el avance de las diligencias y la información oficial que permita conocer mayores detalles sobre el caso. Hasta entonces, la única confirmación pública es que el soldado fue hallado sin vida dentro de la unidad militar y que la investigación continúa en curso.