El siniestro ocurrió después de las 13 en Paula Albarracín de Sarmiento y Nasca. La UFI de Delitos Especiales investiga la mecánica del impacto.

Un hombre de aproximadamente 78 años murió este lunes luego de ser atropellado por una motocicleta en Villa Hipódromo, en el departamento Rawson. El hecho ocurrió minutos después de las 13, en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y calle Nasca. La víctima cruzaba la calzada cuando se produjo el impacto.

De acuerdo con la información preliminar, el peatón estaba cerca de completar el cruce hacia la vereda oeste cuando fue embestido por una moto. El conductor, un hombre joven, circulaba aparentemente por Paula Albarracín de Sarmiento. La mecánica del siniestro deberá ser determinada por los investigadores, que no difundieron por el momento una reconstrucción definitiva del episodio.

Tras el choque, el hombre mayor fue trasladado para recibir atención médica, pero luego se informó su fallecimiento. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que interviene en la pesquisa para establecer cómo se produjo el atropello y cuáles fueron las condiciones de circulación de ambos involucrados.

Relevamiento en el lugar Durante varias horas, personal policial, Criminalística y equipos de investigación trabajaron en la zona para relevar pruebas y reconstruir la secuencia del accidente. Ese procedimiento apunta a fijar elementos objetivos sobre la trayectoria de la motocicleta, el punto de impacto y la dinámica previa al hecho.

Entre los aspectos que siguen bajo análisis figura la velocidad a la que circulaba el rodado y las circunstancias concretas en las que se produjo el atropello. Hasta que concluyan esas pericias, la causa permanece abierta y la hipótesis principal es la de un siniestro vial con resultado fatal.