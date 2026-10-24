Un jubilado de 70 años, identificado como Armando Nicolás Quirulef, murió en Neuquén después de ser atropellado por un motociclista que escapó sin asistirlo. El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de octubre y quedó bajo investigación judicial para determinar la identidad del conductor y el paradero de la moto que fue retirada de la escena.

El episodio se registró alrededor de las 00:35, en la intersección de Catriel y Ruca Choroy. Según las cámaras de seguridad de la zona, Quirulef esperaba a que pasaran varios vehículos antes de cruzar cuando una moto que circulaba a alta velocidad lo embistió desde la derecha. Tras el impacto, el conductor se levantó, se quitó el casco, dejó el rodado en el lugar y huyó, mientras la víctima quedó tendida e inmóvil.

La secuencia posterior Minutos después, regresaron dos jóvenes en otra moto e intentaron retirar el vehículo accidentado. En ese momento intervino el dueño de un comercio de la esquina, que pidió esperar a la Policía para asistir al herido. De acuerdo con el relato incorporado al caso, un grupo de unas diez personas, identificadas por la familia como allegados del motociclista, llegó al lugar y comenzó a increpar al comerciante cuando advirtieron que tenía cámaras de seguridad.

La tensión escaló hasta que el comerciante debió refugiarse dentro del local, mientras le rompían los vidrios e intentaban forzar la puerta. Según el registro de las cámaras, el móvil policial llegó 18 minutos después del accidente y la ambulancia arribó minutos más tarde. La familia cuestionó que los efectivos no hayan identificado ni demorado a ninguna de las personas presentes durante los incidentes.

La causa judicial Los familiares se enteraron de lo ocurrido recién a la mañana siguiente, cuando fueron a la Comisaría Tercera al advertir la ausencia de Quirulef. Allí les informaron que había sido trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde ingresó en código rojo con un severo traumatismo de cráneo. Falleció el 7 de octubre por muerte encefálica. El expediente está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Unidad Fiscal de Homicidios, y fue caratulado como homicidio culposo en siniestro vial.

El abogado de la familia, Joaquín Imas, señaló que la fiscalía trabaja sobre las grabaciones de seguridad para identificar al conductor y localizar la moto retirada de la escena. Mientras tanto, los allegados de Quirulef reclaman respuestas por el abandono tras el impacto y por la inacción policial durante los destrozos sufridos por el comerciante que intentó auxiliar a la víctima. La investigación continúa centrada en la reconstrucción de la secuencia y en la identificación de las personas que participaron del episodio.