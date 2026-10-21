Ricardo Tejada, de 55 años, falleció luego de un siniestro vial ocurrido en calle Laprida. Había sido internado con lesiones graves tras el impacto.

Un hombre oriundo de Campo Afuera, identificado como Ricardo Tejada, de 55 años, murió en la noche de este miércoles luego de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en bicicleta por calle Laprida, en Albardón.

El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando el ciclista se encontró con la puerta abierta de un automóvil y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. De acuerdo con los datos aportados, se desplazaba de oeste a este al momento del impacto. Como consecuencia del choque, sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado e internado de inmediato para recibir atención médica.

Estado de salud

Pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado se complicó durante la noche. El hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. La secuencia describe un siniestro vial con consecuencias fatales a partir de un impacto contra la puerta de un vehículo que se encontraba abierta.

Dato relevante

El caso se produjo sobre una vía de circulación de Albardón y terminó con la muerte del ciclista pocas horas después del accidente. La información disponible ubica el hecho en la mañana del miércoles y el deceso en horas de la noche del mismo día.