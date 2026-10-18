José Lillo, de 58 años, se descompensó en La Majadita mientras acompañaba el pelotón. Fue asistido, trasladado en ambulancia y falleció pese a la reanimación.

Un hombre de 58 años murió este sábado por la tarde mientras acompañaba en bicicleta a un grupo de competidores en una carrera desarrollada en La Majadita, en el departamento 9 de Julio. La víctima fue identificada como José Lillo.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:31 sobre la Ruta Provincial 183. Según la información difundida, Lillo circulaba junto al pelotón cuando sufrió una descompensación y cayó de su bicicleta. La situación interrumpió la normal continuidad de la competencia y activó la respuesta del servicio médico que acompañaba la prueba.

Asistencia médica El hombre recibió atención en el lugar y luego fue trasladado en una ambulancia. Durante ese procedimiento volvió a desvanecerse, de acuerdo con el parte difundido. El personal de salud le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), técnica destinada a intentar restablecer la función cardíaca y respiratoria ante una emergencia.

Pese a esas intervenciones, no fue posible revertir el cuadro y se constató su fallecimiento. Desde Relaciones Policiales indicaron que el hombre habría sufrido un infarto, aunque esa referencia fue presentada como una evaluación preliminar sobre las posibles causas de la muerte y no como una confirmación definitiva.

Actuaciones oficiales En el lugar también trabajó personal de la Comisaría 11° de 9 de Julio, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. La información disponible no detalla si se ordenaron pericias complementarias ni si intervino otra autoridad judicial o sanitaria. El dato a seguir es la determinación final sobre la causa del deceso y el resultado de las actuaciones policiales iniciadas en el lugar.