La víctima fue identificada como Ramiro David Silva y debió ser trasladada al Hospital Rawson. La conductora de la Fiat Toro dio negativo en el test de alcoholemia y una cámara del CISEM habría registrado el impacto.

Nuevos detalles se conocieron sobre el fuerte accidente de tránsito que protagonizaron una camioneta y una motocicleta este jueves en Santa Lucía. El motociclista, identificado como Ramiro David Silva, quedó inconsciente sobre el asfalto tras el impacto y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el siniestro ocurrió alrededor de las 15, en la intersección de avenida Libertador General San Martín y el lateral este de avenida Circunvalación.

En el choque estuvieron involucradas una Fiat Toro, conducida por María Elsa Carmona, y una motocicleta Corven 110cc en la que circulaba Silva. Por motivos que todavía se buscan establecer, ambos vehículos colisionaron y el motociclista terminó tendido sobre la calzada, inconsciente.

Personal de emergencias médicas intervino para asistir al herido y posteriormente lo trasladó al nosocomio capitalino para recibir atención médica. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución.

Una cámara del CISEM, clave para la investigación

La investigación judicial busca reconstruir la mecánica del accidente y determinar cómo se produjo el impacto. Según el informe oficial, el hecho habría quedado registrado por una cámara domo del CISEM, cuyas imágenes podrían aportar elementos importantes para esclarecer las circunstancias del choque.

Además, tres personas que circulaban detrás de la camioneta habrían presenciado el siniestro y podrían aportar sus testimonios.

Tras el accidente, la conductora de la Fiat Toro fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. En tanto, se realizaron las medidas correspondientes en el lugar para avanzar con las actuaciones legales.