Familiares y amigos del adolescente de 17 años se reunirán este miércoles a las 20. La investigación podría definir si la causa cambia de calificación legal.

A un mes de la muerte de Uriel Ríos, su familia y su entorno convocaron a una misa para pedir justicia y mantener visible el reclamo por el esclarecimiento del caso. La ceremonia será este miércoles a las 20 en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en el barrio Güemes, en Rawson. La convocatoria alcanza a familiares, amigos, compañeros y a quienes quieran acompañar a los allegados del adolescente.

El joven tenía 17 años cuando murió durante los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante. La reunión religiosa se plantea como un homenaje en una fecha que su entorno considera especialmente sensible, al cumplirse un mes del hecho. En paralelo, persiste el reclamo para que se determinen responsabilidades y se avance sobre las circunstancias de lo ocurrido en Médano de Oro.

Avance de la causa Mientras la familia prepara el acto religioso, la investigación judicial podría registrar definiciones en los próximos días. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que esta semana está prevista la toma de cuatro testimonios para profundizar la reconstrucción de la secuencia de los hechos. También se aguarda la evaluación de la jueza de Menores María Julia Camus sobre una eventual modificación de la calificación legal.

Hasta ahora, la causa está caratulada como “homicidio en riña”, aunque la familia de la víctima sostiene que debe investigarse como homicidio simple. Esa diferencia no es menor, porque la calificación define el encuadre procesal de la investigación y puede incidir en el rumbo del expediente. Según las fuentes consultadas, la próxima semana podría resultar determinante para conocer la resolución de la magistrada.

Pericias pendientes Uno de los puntos centrales bajo análisis es si en la pelea se utilizó uno o dos cuchillos. Para esclarecerlo, la jueza ordenó estudios periciales sobre las evidencias reunidas, con el objetivo de establecer si las heridas que sufrió Uriel Ríos fueron causadas por una misma arma o por elementos distintos. Ese resultado puede aportar datos para reconstruir la secuencia del enfrentamiento y precisar la participación de los adolescentes involucrados.

La misa de este miércoles funcionará, además, como un punto de reunión para el entorno del adolescente mientras la causa sigue en trámite. El dato procesal más relevante para seguir en adelante es la combinación entre los testimonios previstos y las pericias pendientes, que podrían definir si el expediente mantiene su calificación actual o si la jueza dispone un cambio.