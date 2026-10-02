La defensa del ginecólogo condenado a siete años recurrirá ante el Tribunal de Impugnación. Cuestionará la valoración de la prueba y la pena dictada el 4 de septiembre .

La defensa de Miguel Maza, el ginecólogo condenado a siete años de prisión por dos hechos de abuso sexual, presentará un recurso para intentar revertir el fallo dictado en la Segunda Circunscripción Judicial.

El abogado Leonardo Miranda confirmó que recurrirá ante el Tribunal de Impugnación y pedirá la absolución de su representado. La presentación cuestionará la valoración de las pruebas producidas durante el debate y sostendrá que hubo elementos no apreciados de manera adecuada por el tribunal de juicio.

La condena fue dictada el 4 de septiembre por decisión unánime de los jueces Roberto Montilla, Mónica Lucero y Diego Sainz. En ese proceso, la Fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión, es decir, cinco años más que la fijada en la sentencia.

El tribunal también impuso a Maza una inhabilitación perpetua para ejercer su profesión. Esa medida quedó firme en la sentencia de primera instancia, aunque el fallo aún puede ser revisado por una instancia superior mientras el recurso esté en trámite.

Mientras avanza esa etapa, el exdirector del Hospital San Roque de Jáchal cumple prisión domiciliaria. Esa situación se mantendrá hasta que la condena quede firme o sea modificada por el tribunal revisor.