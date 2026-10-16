Lo hallaron en un refugio de Ruta 20, con un perro y en buen estado de salud. Fue asistido y trasladado al Hospital Departamental de la Villa Santa Rosa.

El adolescente de 16 años que había desaparecido durante una cabalgata en 25 de Mayo fue hallado en un refugio ubicado entre La Chimbera y El Encón, sobre Ruta 20, luego de un operativo con más de 80 uniformados. Según informó la periodista de TELESOL, Dolly Rodríguez, el menor estaba en buen estado de salud y dijo a los policías que se había desorientado. El caso activó una búsqueda con participación de baqueanos, personal especializado y drones, en un área rural cercana al límite con San Luis.

Hallazgo y asistencia

Rodríguez señaló que el adolescente fue encontrado con un perro y trasladado de inmediato a urgencias del Hospital Departamental de la Villa Santa Rosa. Antes de ese traslado, recibió agua y primeros auxilios en el lugar donde fue localizado. La comunicadora indicó que el refugio está a unos 15 kilómetros de El Encón, en un sector de difícil acceso. El menor permaneció varias horas desorientado tras separarse de sus amigos durante la actividad ecuestre.

Operativo de búsqueda





De acuerdo con la información difundida por TELESOL, la alerta llegó al 911 a partir del aviso de personas de la zona. A partir de ese momento se montó un despliegue con efectivos del Grupo GERAS, la comisaría jurisdiccional y la División de Tránsito, además de baqueanos que colaboraron en el rastrillaje. Los drones también fueron incorporados al operativo para intentar ubicar al adolescente en el terreno rural. La búsqueda se concentró en un corredor extenso, con baja visibilidad y escasa referencia urbana.

Antecedentes del hecho

Según la reconstrucción oficial citada por la señal, el joven salió el miércoles a realizar una cabalgata junto a sus amigos. En ese trayecto, por motivos que no fueron precisados, tomó distancia del grupo y no acompañó el recorrido. Sus acompañantes dieron aviso rápidamente a la Policía, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda. La versión difundida por la periodista indicó además que los amigos habían dicho tener experiencia en ese tipo de salida.

Estado y seguimiento





Tras la asistencia inicial, el adolescente fue trasladado al Hospital Departamental de la Villa Santa Rosa, donde quedó bajo evaluación médica. La información disponible hasta el momento indica que se encontraba asustado, pero en buen estado de salud. El episodio dejó como dato central la magnitud del operativo desplegado en una zona rural extensa, con participación policial, apoyo local y tecnología de rastreo. La evolución médica del menor y la eventual ampliación de detalles oficiales sobre el caso son las variables a seguir.