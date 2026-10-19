La convocatoria será este martes a las 9.30 en la plaza departamental. La causa sigue en investigación y hay un adolescente de 17 años bajo resguardo judicial.

Familiares y allegados de Germán Galleguillo, el joven de 24 años que murió tras ser apuñalado durante una pelea en Jáchal, convocaron para este martes a una marcha para pedir justicia. La movilización está prevista para las 9.30 en la plaza departamental y busca visibilizar el caso mientras avanza la investigación penal. La familia pidió el acompañamiento de la comunidad en un reclamo centrado en el esclarecimiento de lo ocurrido.

El hecho se produjo durante la madrugada del jueves pasado, cuando se registró una pelea entre dos hombres. En ese contexto, Galleguillo recibió una herida de arma blanca que le provocó lesiones de extrema gravedad. Luego de la intervención policial, fue trasladado de urgencia, en código rojo, al hospital San Roque de Jáchal y después derivado al Hospital Rawson, en la ciudad de San Juan. Pese a la atención médica, falleció a causa de las heridas sufridas.

Estado de la causa En el marco del procedimiento, la Policía intervino y quedó bajo investigación la presunta participación de un adolescente de 17 años. El juez de Primera Instancia, Domingo Castro, confirmó que ese adolescente permanece bajo resguardo judicial, aunque aclaró que no se encuentra detenido debido a su edad. La investigación sigue abierta para determinar cómo se desencadenó la pelea y establecer las responsabilidades en el hecho.

Aspectos pendientes En las primeras versiones del caso se sostuvo que el enfrentamiento habría sido cuerpo a cuerpo y que los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, el magistrado no confirmó ni descartó esas circunstancias, por lo que siguen dentro de los puntos que deben ser verificados en la causa. La marcha de este martes se realizará en paralelo a esa etapa de investigación y en un contexto en el que todavía no fueron definidas públicamente las responsabilidades penales.