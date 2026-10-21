Una joven fue atacada con un cuchillo en Rivadavia y sufrió una lesión en una mano. El caso quedó bajo investigación de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Una joven fue atacada a las 21.36 del martes en el interior del barrio 20 de Noviembre, en Rivadavia, cuando caminaba por calle Doctor Orlando Marino. Según fuentes policiales, el agresor portaba un cuchillo, la hirió en una mano y le robó la mochila antes de escapar. El hecho quedó caratulado como robo agravado por el uso de arma blanca y lesiones.

La víctima fue identificada por la fuerza como Guadalupe Colarte, de 27 años. De acuerdo con el relato policial, el atacante vestía pantalón negro y zapatillas rojas, prendas que la damnificada alcanzó a describir. La agresión ocurrió en un sector residencial y derivó en la intervención de la Policía para recabar datos sobre el autor.

La huida Tras concretar el asalto, el sospechoso se fue hacia el Oeste y se habría escabullido por un descampado ubicado en el fondo del camping Las Palmeras. Esa referencia geográfica es uno de los elementos que la investigación intenta reconstruir para ubicar el recorrido de fuga. Por el momento, no trascendieron detenciones vinculadas al episodio.

Atención médica Después del ataque, la joven no quiso ser asistida por personal médico del 107, según informaron desde la fuerza. Ese dato forma parte del registro inicial del caso y no modifica la calificación provisoria con la que trabaja la Justicia. La intervención sanitaria, de todos modos, quedó rechazada por la propia víctima en el lugar.

Investigación judicial La causa es seguida por la UFI de Delitos contra la Propiedad, que analiza el hecho bajo la figura de robo agravado por el uso de arma blanca y lesiones. En esta etapa, la pesquisa depende de la reconstrucción del ataque, de la descripción del sospechoso y de eventuales registros de la zona. El avance del expediente estará atado a la identificación del autor y a la incorporación de nuevas pruebas.