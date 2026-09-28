Este lunes por la mañana comenzaron las declaraciones de los adolescentes que estuvieron en la fiesta del Día del Estudiante, realizada de manera privada en una quinta del Médano de Oro, donde fue asesinado Uriel Ríos de una puñalada en el corazón. En ese marco, su hermano Uziel, que también fue agredido y sobrevivió, declaró pasadas las 13 y dijo haber identificado a los presuntos autores. La querella sostuvo que ese testimonio puede modificar el rumbo de la causa, que por ahora tiene dos detenidos.

Identificación de los acusados

En diálogo con TELESOL DIARIO, el abogado querellante Martín Zuleta afirmó que el joven sobreviviente brindó una declaración “elocuente” y que pudo individualizar a dos personas. Según explicó, uno de ellos es el adolescente que se entregó a la Justicia, identificado con las iniciales I.C., representado por la doctora Filomena Noriega. El otro es su hermano, mayor de edad, a quien la querella señala como el autor de la puñalada que hirió a Uziel. Zuleta indicó además que a ese mayor se le atribuye una lesión en el brazo izquierdo y una perforación que habría alcanzado el pulmón del sobreviviente.

El abogado también mencionó a un tercer involucrado, el adolescente detenido el pasado viernes por la tarde, identificado como L.G., que quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Santa Lucía. Según la querella, ese joven habría participado con golpes durante la gresca. En paralelo, Zuleta sostuvo que el primero de los detenidos fue quien habría causado la muerte de Uriel con una puñalada en el tórax, extremo que deberá ser valorado en la investigación penal.

Más pruebas y testimonios

La querella informó que, además de la declaración de Uziel, se siguieron tomando testimonios de otras personas y que la recolección de declaraciones continuaría hasta las 19 de este lunes. El proceso seguirá el jueves con más testigos, según indicó Zuleta. El letrado agregó que la jueza tiene en su poder imágenes que no fueron difundidas públicamente y que mostrarían quiénes fueron los agresores de Uriel y de Uziel. También señaló que la Policía realizará una pericia informática y una secuencia de lo ocurrido para respaldar los testimonios.

Zuleta dijo que la información reunida hasta ahora permitirá sostener la hipótesis de la querella, que considera que hay tres personas con responsabilidad penal. En ese marco, pidió que la jueza de menores ponga los antecedentes en conocimiento de la UFI Delitos Especiales para abrir la investigación contra el mayor de edad señalado por el sobreviviente. La definición de ese paso procesal dependerá de la valoración judicial de las declaraciones, los registros fílmicos y el resto de la prueba incorporada al expediente.

Cambio de carátula

Con ese escenario, la querella adelantó que buscará cambiar la calificación actual de homicidio en riña por homicidio simple respecto del autor de la muerte y por tentativa de homicidio para quien hirió a Uziel. Zuleta sostuvo que no están conformes con la figura vigente porque, según su planteo, ya estaría individualizada la persona que causó la muerte. En términos procesales, el avance de esa discusión dependerá de cómo se consoliden los testimonios, los videos y la pericia técnica prevista para los próximos días.