La causa por el crimen de Uriel Ríos avanzó en Tribunales con la toma de datos a testigos y la recepción de sus padres. La Justicia Penal Juvenil busca reconstruir cómo empezó la pelea en Pocito.

La jueza María Julia Camus recibió este miércoles a los padres de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado en Pocito, en el marco de la investigación que tramita en la Justicia Penal Juvenil. Antes, familiares, amigos y compañeros del joven se habían concentrado desde las 9 frente al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia para reclamar justicia. La magistrada también habló con los compañeros del chico y les pidió que declaren si tienen información sobre lo ocurrido aquella madrugada.

Según pudo saberse, la jueza tomó nota de nombres y datos de varios adolescentes dispuestos a prestar testimonio. Durante la mañana se evaluaba la posibilidad de recibir declaración a unos cinco testigos, varios de ellos menores de edad. Algunos de los jóvenes que aguardaban frente a Tribunales eligieron cubrirse el rostro, en una jornada marcada por la presencia de la familia y del entorno escolar del adolescente.

Recepción en Tribunales Uno de los momentos centrales fue el ingreso de los padres de Uriel a Tribunales, luego de que Camus hablara con ellos en la vereda. La reunión se produjo mientras el resto de la familia y los compañeros continuaban con el reclamo en el exterior. También estuvo presente el hermano gemelo de Uriel, que resultó herido con un arma blanca en el mismo ataque. Para la familia, fue una de las primeras apariciones públicas ante la Justicia desde el crimen.

La concentración había sido convocada un día antes bajo la consigna “Por una infancia y juventud con Justicia”, con el objetivo de acompañar a la familia y visibilizar el pedido de esclarecimiento. Uriel cursaba quinto año en el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Fue asesinado en la madrugada del lunes, después de asistir a una fiesta privada por el Día del Estudiante en la zona de Quinta Don Pedro, en Pocito.

Reconstrucción de la pelea La investigación sostiene que, después de la fiesta, se produjo una pelea entre varios jóvenes cerca de Alfonso XIII y Calle 14. En medio del enfrentamiento, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax que le provocó la muerte, mientras que su hermano gemelo también fue atacado pero sobrevivió. Un adolescente de 16 años, señalado en la causa, se presentó voluntariamente en Tribunales acompañado por un abogado y quedó a disposición de la Justicia.

Por tratarse de un menor, el expediente quedó bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil, a cargo de María Julia Camus. La investigación apunta ahora a reconstruir, con los testimonios que se incorporen, quiénes participaron de la pelea y cómo comenzó el enfrentamiento que terminó con la muerte de Uriel y con su hermano herido. Ese es el próximo paso procesal que permanece abierto en la causa.