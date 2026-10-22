Ángel y Yamila Galleguillo presentaron un petitorio ante el juez Domingo Daniel Castro y el fiscal Sohar Aballay. Reclaman revisar la calificación del hecho y avanzar sobre otras posibles responsabilidades.

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A un día de la marcha que recorrió Jáchal, Ángel Galleguillo y Yamila Galleguillo llevaron su reclamo a la Justicia que interviene en la investigación por la muerte violenta de Germán Galleguillo, de 24 años. Fueron recibidos por el juez Domingo Daniel Castro y el fiscal Sohar Aballay, ante quienes presentaron un petitorio para pedir que se profundicen las medidas investigativas. La familia busca que se esclarezcan todas las circunstancias del hecho y que se informe el avance de la causa.

La presentación se concretó después de la movilización pacífica realizada durante la mañana del martes 20 de octubre, en la que familiares, amigos y vecinos acompañaron el reclamo por justicia. El documento reúne firmas de allegados y habitantes del departamento que respaldan el pedido de esclarecimiento. Según lo planteado por la familia, la causa requiere nuevas medidas para precisar cómo ocurrió el episodio y qué responsabilidades podrían surgir.

Los planteos ante la Justicia

Bajo la consigna “Unidos x GERMÁN – San José de Jáchal”, el petitorio incluye seis solicitudes orientadas a impulsar el avance de la causa. Uno de los puntos centrales es que se evalúe la posibilidad de modificar la calificación legal del hecho, que actualmente se investiga como homicidio simple, para considerar la figura de homicidio agravado por ensañamiento, siempre que las pruebas reunidas permitan sostener esa hipótesis. La familia también pidió que se investigue la posible participación de otras personas que habrían estado presentes durante el episodio.

Otro de los pedidos apunta a determinar si las lesiones que sufrió Germán pudieron haber sido provocadas con dos tipos distintos de armas blancas. Ese punto, según el planteo familiar, deberá ser verificado mediante pericias y demás elementos probatorios incorporados a la causa. Además, solicitaron que se analice una eventual omisión de auxilio por parte de quienes estaban en el lugar y no habrían asistido al joven cuando resultó gravemente herido.

Marco penal y prueba pendiente

El petitorio también reclama que se tenga en cuenta la normativa penal juvenil vigente, debido a que en la investigación aparece involucrado un adolescente de 17 años. En paralelo, la familia pidió que se incorporen con la mayor celeridad posible las pruebas que todavía están pendientes. El planteo se completa con un pedido para que los familiares sean informados sobre los avances de la investigación, las diligencias realizadas y las decisiones judiciales que se adopten durante el proceso.

La presentación judicial siguió a una marcha que partió desde la Plaza General San Martín y recorrió distintos sectores céntricos de Jáchal, con paso frente a dependencias judiciales y policiales. Durante la movilización, los participantes exhibieron carteles y expresaron mensajes de acompañamiento a la familia. Ángel Galleguillo manifestó su angustia por la pérdida de su hijo y pidió que se investigue a todas las personas que pudieran haber tenido participación o conocimiento de lo sucedido.

Con el petitorio ya presentado, la familia espera que sus planteos sean incorporados al expediente y que la investigación avance sobre las medidas pendientes. La causa continúa en trámite ante el juez Domingo Daniel Castro y el fiscal Sohar Aballay, mientras persiste el reclamo para conocer qué ocurrió y qué responsabilidades, si las hubiera, deberán determinarse en sede judicial.