La fiscalía investiga como hipótesis principal un femicidio seguido de suicidio en una vivienda de Chimbas. Los cuerpos serán sometidos a autopsia en la Morgue Judicial.

La investigación por la doble muerte registrada en una vivienda de Chimbas tiene como hipótesis principal un femicidio seguido de suicidio, según informó el coordinador fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle 30 de Agosto, entre La Pampa y Nueva Argentina, en el Loteo 30 de Agosto. La causa se abrió tras el hallazgo de dos personas sin vida en el interior del inmueble.

Grassi explicó a TELESOL que en la propiedad estaban las llaves puestas y no había faltantes de elementos de valor. También señaló que la pareja, cuyo hombre es de apellido Maldonado, mientas que la mujer, Figueroa, tenía alrededor de 60 años, era oriunda de Buenos Aires y residía desde hacía unos 4 años en la zona. En el domicilio también fue hallada la mascota del matrimonio, por lo que la fiscalía indicó que se analizará si el animal también fue víctima de una muerte violenta.

Hallazgo y primeras medidas El caso llegó a las autoridades a partir del llamado al 911 de una persona que dijo haber sentido un olor nauseabundo y que hacía tiempo no veía a sus vecinos. Hasta el lugar concurrieron personal de la División Científica y de fiscalía, que trabajaron sobre la escena para reunir elementos de prueba. La intervención inicial permitió orientar la pesquisa hacia una muerte violenta en el ámbito doméstico.

Hipótesis fiscal “Estamos abordando un hecho muy grave. Hay un matrimonio y hasta la mascota de los mismos fallecidos. La hipótesis inicial sería un femicidio seguido de suicidio. Hay que abordar el tema con respeto y cuidado”, dijo Iván Grassi. En otro tramo, el fiscal sostuvo: “Hay claras muestras de que el masculino se habría quitado la vida. El cuerpo de la señora habría sido atacado por él. Hay cortes, debemos profundizar la investigación”. Las afirmaciones forman parte de la hipótesis de trabajo y deberán ser corroboradas por las pericias.

Autopsia y próximos pasos Los forenses estiman, en una primera aproximación, que el hecho se habría cometido hace más de tres días. Los cuerpos serán levantados y trasladados a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, trámite que deberá determinar las causas de muerte y aportar precisión sobre la mecánica del hecho. La investigación continúa en trámite y, por el momento, la fiscalía mantiene como línea principal la de un posible femicidio seguido de suicidio.