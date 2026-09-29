La joven de 16 años permanece bajo resguardo mientras el juez Jorge Toro espera pericias y estudios psicológicos. Esos informes definirán la situación procesal en la causa por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos.

La adolescente de 16 años señalada como principal sospechosa de haber disparado contra su novio continúa alojada en un hogar del Estado provincial. La medida fue dispuesta por el juez de Menores Jorge Toro, a cargo de la causa por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, ocurrida en Chimbas.

El magistrado espera una serie de informes periciales y psicológicos, que permanecen bajo reserva. Esos estudios serán determinantes para definir bajo qué figura penal quedaría formalmente la joven, que por el momento está investigada por homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Defensa y declaración La defensa de la adolescente está a cargo de la abogada María Filomena Noriega. En la indagatoria previa, la letrada le recomendó a su clienta no declarar ante el juez. Esa decisión fue justificada por el estado de shock y la vulnerabilidad emocional que, según la defensa, atravesaba la joven tras el hecho.

Cómo se reconstruyó el hecho El crimen ocurrió a fines de la noche en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, en Chimbas. La primera versión policial mencionó un ajuste de cuentas cometido por tres hombres encapuchados que habrían irrumpido en la casa para matar a Quinteros Olmos. Esa hipótesis quedó descartada con los resultados de la autopsia.

El disparo que mató al joven ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello, y según los peritos fue realizado a corta distancia. A ese dato se sumó la prueba de absorción atómica, un análisis que detecta restos de pólvora en las manos, y con esos elementos los investigadores apuntaron a la novia de la víctima como presunta autora del disparo.

Situación actual Mientras avanza la instrucción de la causa, la adolescente permanece en el Centro de Admisión y Derivación, ubicado en Santa Lucía y destinado a alojar de forma transitoria a menores en conflicto con la ley penal. Allí recibe seguimiento de un equipo de médicos, psicólogos y asistentes sociales. La definición judicial dependerá de los estudios pendientes y de la valoración que haga el juzgado sobre su situación procesal.