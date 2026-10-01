La UFI Delitos Especiales investiga un presunto femicidio seguido de suicidio en una vivienda de Chimbas, donde fueron hallados los cuerpos de Fanny Figueroa y Daniel Maldonado. El hallazgo se produjo este jueves en una casa de calle 30 de Agosto, entre La Pampa y Nueva Argentina, en el Loteo 30 de Agosto. Según la primera reconstrucción oficial, la escena apunta a que el hecho habría ocurrido hace más de tres días.

El coordinador fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, indicó a TELESOL que “hay claras muestras de que el masculino se habría quitado la vida. El cuerpo de la señora habría sido atacado por él. Hay cortes, debemos profundizar la investigación”, y precisó que la hipótesis inicial es “un femicidio seguido de suicidio”. La afirmación forma parte de la investigación preliminar y deberá ser corroborada por las pericias forenses y la autopsia.





De acuerdo con la información preliminar, Fanny Figueroa y Daniel Maldonado eran un matrimonio que llegó a la provincia hace unos cuatro años desde Buenos Aires. Ese dato ubica el caso en un contexto familiar y de residencia reciente en San Juan, aunque por el momento no se informaron otros antecedentes vinculados al vínculo o a denuncias previas. La identificación de las víctimas permitió avanzar en la comunicación judicial del caso, que sigue bajo reserva de las actuaciones de rigor.

Peritajes en curso Mientras tanto, los forenses trabajan en el lugar para relevar rastros y fijar la data de muerte, es decir, el momento probable del fallecimiento. En primera instancia, consideran que el hecho se habría cometido hace más de tres días, lo que deberá contrastarse con los resultados de laboratorio y la autopsia. Luego del levantamiento, los cuerpos serán trasladados a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, paso que será clave para confirmar la mecánica de lo ocurrido.





Próximas medidas La investigación continúa abierta y, por ahora, la calificación es una hipótesis de trabajo y no una conclusión judicial. Las próximas definiciones dependerán de los informes forenses, de la inspección del domicilio y de las demás medidas dispuestas por la fiscalía. Con esos elementos, la causa podrá precisar si la secuencia fue efectivamente un femicidio seguido de suicidio o si corresponde otra reconstrucción de los hechos.