La causa contra Carina Fernanda Godoy, conocida como “La Chilena” y señalada como la llamada “Viuda Negra de Concepción”, sumó una nueva denuncia por una presunta estafa de $50.000.000. La investigada permanece detenida desde abril y la fiscalía ordenó allanamientos en el Gran San Juan que terminaron con cinco presuntos cómplices arrestados y tres personas prófugas.

Antecedentes de la causa Godoy ya había sido condenada en marzo de 2025 por un hecho ocurrido en Rivadavia, donde un jubilado de 79 años denunció haber perdido el conocimiento tras compartir una bebida con ella y luego advirtió faltantes en su vivienda. La investigación no pudo acreditar que hubiera sido drogado, pero sí el hurto de dos relojes, por lo que recibió cinco meses de prisión condicional. Más tarde, en abril de 2026, volvió a ser detenida por la acusación de engañar a un jubilado de Rawson, de 64 años, Pedro Ramón Díaz, para tramitar a su nombre un préstamo de $1.500.000.

Nuevas imputaciones En esa etapa, la jueza de garantías Gloria Chicón le había concedido la libertad con restricciones, pero otro tribunal revocó esa decisión y ordenó su detención. Después, en agosto, surgió otra denuncia de Luis Ramón Díaz, de 78 años, quien reconoció a Godoy en una foto publicada por este diario. Según la fiscalía, la mujer lo habría engañado para sacar un préstamo de $1.660.000 y otro crédito de $190.000 a nombre del jubilado. Por ese caso, Chicón amplió la imputación y dispuso tres meses de prisión preventiva domiciliaria.

La nueva denuncia El fiscal Eduardo Gallastegui, a cargo de la investigación, incorporó a principios de septiembre otra presentación de un jubilado que también reconoció a Godoy por las fotografías difundidas. De acuerdo con fuentes judiciales, esa persona habría sido estafada por $50.000.000, entre el vaciamiento de sus cuentas y préstamos tomados a su nombre. Con ese cuadro, la fiscalía pidió allanamientos en el Gran San Juan, donde fueron detenidos cinco presuntos partícipes y se confirmó que otras tres personas continúan prófugas.

Próximas medidas La investigación sigue en curso y, por el momento, las versiones sobre una presunta banda dedicada a despojar a hombres mayores de sus bienes no fueron confirmadas judicialmente. Entre esas hipótesis figura que algunas víctimas habrían sido internadas en geriátricos y que terceros habrían administrado sus cuentas, aunque ese extremo no integra una comprobación firme en el expediente. Los detenidos mantienen la presunción de inocencia hasta una sentencia definitiva, mientras la fiscalía avanza sobre los vínculos entre las distintas denuncias y los nuevos imputados.