Una mujer de 84 años denunció la falta de $2.000.000 que guardaba en su vivienda de Rivadavia. La UFI Delitos contra la Propiedad analiza un posible hurto simple.

Una mujer de 84 años denunció la sustracción de $2.000.000 que guardaba en su casa del barrio UDAP III, en Rivadavia. El caso fue radicado este martes en la Comisaría 25ta, con asiento en Rawson, y quedó bajo investigación judicial.

La damnificada, de apellido Arrieta, vive en la manzana D del barrio, según informaron fuentes judiciales. De acuerdo con su relato, los ahorros estaban guardados en un bolso floreado dentro de un mueble de la vivienda. La mujer advirtió la falta del dinero cuando comenzó a buscar el bolso y luego confirmó que no estaba en ningún lugar de la casa.

Calificación inicial

En la investigación interviene personal de la UFI Delitos contra la Propiedad. Por el momento, el hecho fue calificado como hurto simple, una figura que no contempla violencia sobre las personas ni fuerza sobre las cosas. Esa primera encuadración procesal surge de que no se habría ejercido violencia en el episodio denunciado.

Hipótesis en análisis

Entre las hipótesis que manejan los investigadores, una apunta a que el responsable podría ser alguien cercano a la víctima y con acceso al domicilio. La otra posibilidad es que una persona haya ingresado a la vivienda cuando la puerta quedó abierta. Ambas líneas siguen abiertas y, hasta ahora, no se informaron personas identificadas ni detenidas por el hecho.

La denuncia quedó asentada este martes y la causa continúa en etapa de averiguación. El avance de la pesquisa dependerá de las medidas que disponga la fiscalía para determinar cuándo desapareció el dinero y bajo qué circunstancias se produjo la sustracción.