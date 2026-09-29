El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 20, cerca del puente del río San Juan. la UFI Delitos Especiales busca determinar por qué la víctima estaba fuera de la moto.

La muerte de un hombre que fue embestido por un camión en la Ruta Nacional 20, en Caucete, quedó bajo investigación judicial. El siniestro ocurrió este martes por la mañana, en inmediaciones del puente sobre el río San Juan, y uno de los puntos centrales es establecer por qué la víctima se encontraba fuera de su motocicleta al momento del impacto.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el hombre habría dejado la moto a un costado de la calzada y luego habría comenzado a caminar por la zona. Minutos después, fue alcanzado por un camión de gran porte que circulaba por la ruta. Esa secuencia todavía debe ser verificada por las pericias, ya que no está claro si existió un desperfecto mecánico, si intentaba cruzar la ruta o si realizaba otra acción previa al atropello.

Intervención judicial

Desde el lugar, el móvil de AM1020 señaló que “el panorama por aquí es muy confuso” y que los efectivos trabajaban para establecer “en qué dirección venía el hombre, si lo hacía desde este sector donde estamos nosotros de oeste a este, cómo era ese proceso, si cruzó la calle”. En paralelo, intervino personal de la UFI Delitos Especiales para realizar las primeras actuaciones y avanzar en la reconstrucción del hecho.

También trabajaron efectivos de la Policía de San Juan, Policía Científica, personal del complejo científico y forense del Poder Judicial y Gendarmería Nacional. La motocicleta, de acuerdo con los primeros datos aportados, no presentaría inconvenientes visibles, aunque ese punto deberá ser confirmado por las pericias. La investigación sigue abierta y será la Justicia la que determine las circunstancias concretas del hecho.

Tránsito afectado Mientras se desarrollaban las tareas en el lugar, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad y tránsito en el sector. La circulación permanecía afectada sobre la Ruta Nacional 20, a la altura de calle Zapata y calle La Plata, con desvíos para los vehículos que transitaban entre Capital y Caucete. Las medidas se mantuvieron mientras avanzaban las actuaciones iniciales y el relevamiento de la escena.