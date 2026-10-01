El hallazgo ocurrió este jueves al mediodía, en la zona de Cañada Honda y Los Berros. Intervienen policías y la UFI Delitos Especiales para establecer las circunstancias.

Un bebé fue encontrado sin vida este jueves, cerca del mediodía, en un reservorio de agua del departamento Sarmiento, y el caso quedó bajo investigación judicial. El hallazgo se produjo en un sector ubicado entre Cañada Honda y Los Berros, sobre la Ruta 153.

Según consignaron fuentes policiales a TELESOL DIARIO, la alerta ingresó alrededor de las 12 y derivó en la intervención de personal de la Subcomisaría Los Berros. En el lugar aguardaban las directivas de la División Criminalística y de la UFI Delitos Especiales, que quedaron a cargo de las medidas iniciales para establecer qué ocurrió.

Fuentes judiciales ratificaron que trabajan en la escena y confirmaron el inicio de las actuaciones correspondientes. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre la mecánica del hecho ni sobre las circunstancias previas al hallazgo. La información disponible se limita a la ubicación del reservorio y a la intervención de las áreas policiales y judiciales competentes.

Zona de intervención El episodio fue registrado en inmediaciones de Finca Cinta Verde, según los datos aportados al medio que difundió la novedad. En este tipo de casos, la labor de Criminalística apunta a relevar el entorno, preservar rastros y reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos. La UFI Delitos Especiales deberá definir los pasos procesales a seguir a partir de esos informes.

Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre la identidad del menor ni sobre eventuales hipótesis de trabajo. La evolución del caso dependerá de los resultados de las pericias y de las directivas que emitan las autoridades judiciales intervinientes.