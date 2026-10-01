El hecho ocurrió este jueves al mediodía en Sarmiento. Intervienen Policía, Criminalística y la UFI Delitos Especiales para establecer las circunstancias.

Un bebé fue encontrado sin vida este jueves al mediodía en un reservorio de agua ubicado en el departamento Sarmiento, en inmediaciones de la Ruta 153, pasado Cañada Honda, a la altura de Finca Cinta Verde. El caso quedó bajo investigación de autoridades policiales y judiciales para determinar cómo se produjo el deceso.

Según consignaron fuentes policiales a TELESOL DIARIO, el aviso ingresó cerca de las 12 y desde ese momento intervino personal de la Subcomisaría Los Berros. En el lugar también se aguardaban las directivas de la División Criminalística y de la UFI Delitos Especiales, que deberán establecer las primeras medidas de prueba.

Por el momento no trascendieron precisiones sobre la edad del bebé, ni sobre las circunstancias previas al hallazgo. Tampoco hubo información oficial sobre la presencia de testigos, el tiempo que el cuerpo habría permanecido en el lugar o si existieron denuncias anteriores vinculadas con el episodio. En este tipo de casos, la intervención de Criminalística apunta a relevar el sitio y preservar evidencias para la investigación penal.

Marco de la investigación

La actuación de la UFI Delitos Especiales indica que el expediente deberá avanzar con pericias y constataciones para definir si se trató de un hecho accidental, de una situación de abandono o de otra hipótesis que surja del trabajo técnico y judicial. Hasta ahora, no se informaron imputaciones ni medidas judiciales contra personas determinadas.

Las novedades del caso dependerán de los resultados de las pericias en el lugar y de las diligencias que ordene la fiscalía interviniente. Mientras tanto, el expediente permanece en etapa inicial y sin mayores detalles difundidos oficialmente.