La desaparición de Yuliana Lucía Molina, de 16 años, y Leonela Luján Molina, de 15, motivó una investigación en San Juan para determinar cómo se produjo la fuga desde un hogar de internación y cuál fue su destino posterior. El fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, indicó que las cuatro menores que se habían ausentado del establecimiento fueron trasladadas primero a una institución educativa y luego se fugaron. Dos de ellas ya fueron ubicadas en domicilios de familiares, mientras que las hermanas Molina continúan sin ser encontradas.

“Se inició un protocolo de búsqueda el día de ayer por unas menores que se encontraban fuera del hogar de internación”, señaló Mattar. El funcionario agregó que las adolescentes que siguen desaparecidas son hermanas y que sus datos fueron difundidos oficialmente para pedir colaboración a la población. La intervención quedó a cargo de la Policía de San Juan, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Reconstrucción del caso

Según la información aportada por la fiscalía, las menores se habrían retirado por sus propios medios, aunque la secuencia completa todavía está bajo análisis. Mattar remarcó que la prioridad es dar con el paradero de las adolescentes y establecer las circunstancias concretas en las que abandonaron el lugar. “Se habrían retirado por sus propios medios, pero está todo en investigación y lo importante para nosotros es dar con las menores”, sostuvo.

Uno de los elementos incorporados a la pesquisa es que las dos adolescentes ya encontradas estaban en casas de familiares. Ese dato llevó a ampliar las averiguaciones sobre posibles traslados a otros puntos de la provincia. “Normalmente estas situaciones llevan a que se trasladen hacia domicilios de sus parientes, y es donde procede el personal policial a realizar las búsquedas y dar con el paradero”, explicó el fiscal.

Situación judicial

Las adolescentes estaban alojadas bajo amparo judicial y existía una orden de un juzgado de menores que disponía su permanencia en ese lugar, según detalló Mattar. Por ese motivo, la investigación también deberá revisar eventuales responsabilidades vinculadas con lo ocurrido, aunque ese punto deberá ser evaluado en la instancia correspondiente. Hasta ahora, la información oficial solo confirma la ausencia de las menores y su paso previo por el establecimiento educativo antes de retirarse.

La búsqueda continúa activa con los datos de identificación difundidos por las autoridades. Yuliana Lucía Molina mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura robusta, tez blanca y ojos marrones; tiene cabello corto, ondulado y castaño oscuro, un piercing en el rostro y una cicatriz en la mano derecha. Leonela Luján Molina mide alrededor de 1,50 metros, es de contextura pequeña, tez blanca y ojos marrones; tiene cabello largo, lacio y castaño oscuro. La población puede aportar información de manera anónima al 911, mientras sigue abierta la reconstrucción de cómo ocurrió la fuga y dónde podrían estar las adolescentes.