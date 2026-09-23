La Policía de San Juan investiga como abigeato el robo de 11 vacas y 4 caballos en dos puestos de la zona de San Carlos, en Sarmiento. El hecho fue advertido durante el fin de semana por los propietarios, que iniciaron una búsqueda por el campo y encontraron huellas y manchas de sangre. La reconstrucción inicial indica que el ganado habría sido retirado desde dos explotaciones rurales ubicadas sobre la Ruta 40.

Los damnificados son dos pequeños productores de apellidos Díaz y González, cuyos puestos están a la altura de los kilómetros 3394 y 3388, respectivamente, según fuentes del caso. Díaz advirtió primero el faltante y constató que le habían sustraído tres vacas y cuatro caballos. En el mismo sector, González comprobó la desaparición de ocho vacunos. El dato resulta relevante por el impacto económico que implica para productores de escala reducida y por la modalidad del delito investigado.

Búsqueda y rastros

Tras detectar el faltante, ambos puesteros recorrieron la zona para intentar ubicar a los animales. Durante ese rastrillaje encontraron huellas que marcaban el recorrido presunto del ganado y también manchas de sangre. Los rastros conducían hacia un puesto vecino, aunque el propietario de ese lugar aseguró que no había visto a los animales. Ese elemento quedó incorporado al cuadro inicial de la investigación, sin que hasta el momento se hayan informado detenciones ni recupero de hacienda.

Investigación en curso

La denuncia fue radicada como abigeato, figura penal que refiere al robo de ganado, y quedó en manos de personal de una unidad rural de la Policía de San Juan, con intervención de efectivos de la Comisaría 8va. La pesquisa deberá establecer cómo se produjo la sustracción, por qué medio se movilizaron los animales y si los rastros hallados permiten identificar a los autores. Por ahora, la causa se sostiene en la denuncia de los productores y en los indicios relevados en el campo.

El avance de la investigación dependerá de nuevas pericias sobre el terreno y de la localización de los animales sustraídos. En zonas rurales de baja densidad de control, este tipo de hechos suele exigir trabajo de rastreo, verificación de huellas y toma de testimonios de puesteros y vecinos del área. Las actuaciones continúan en la jurisdicción de Sarmiento.