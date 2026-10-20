La muerte de Ángel Oscar Pizarro, de 77 años, quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales como un presunto homicidio culposo, figura que remite a una muerte causada sin intención pero por una conducta imprudente o negligente. El hecho ocurrió en Rawson y la fiscalía trabaja para determinar cómo se produjo el siniestro vial y si corresponde atribuir responsabilidades penales. Por el momento, el conductor de la motocicleta permanece en libertad y a disposición de la causa.

El episodio se registró este lunes en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y Nazca. Según la información incorporada al expediente, Pizarro habría intentado cruzar la calle unos metros más adelante de la senda peatonal cuando fue embestido por una moto conducida por Juan Agüero. Esa secuencia es, por ahora, una hipótesis judicial y no una conclusión definitiva.

Actuaciones iniciales

Tras el siniestro, la fiscalía comenzó a reunir testimonios y otros elementos para reconstruir la mecánica del hecho. En ese marco, ya declaró un familiar que acompañaba al hombre al momento del accidente. La investigación busca establecer la posición de cada uno de los involucrados, la dinámica del impacto y las eventuales infracciones a las normas de tránsito.

Estado del conductor

Agüero colaboró con las actuaciones judiciales y el test de alcoholemia practicado dio resultado negativo, según fuentes vinculadas al caso. Ese dato no cierra la investigación, pero sí integra el cuadro de análisis sobre las condiciones en que ocurrió el choque. La causa sigue caratulada como homicidio culposo mientras se completan las medidas probatorias.

Próximos pasos

Uno de los elementos que complica la reconstrucción es que, de acuerdo con la información disponible, en la zona no habría cámaras de seguridad que permitan observar el impacto. Por ese motivo, los investigadores dependen de testimonios y de otras pruebas técnicas para avanzar. La UFI Delitos Especiales continuará con las medidas antes de definir si corresponde una eventual formalización de la causa.