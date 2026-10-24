El sospechoso, de 26 años, fue detenido tras ser detectado por cámaras de seguridad dentro de una propiedad. La Policía secuestró una motoguadaña sustraída de un depósito.

Durante la madrugada de este sábado, las cámaras de seguridad detectaron a un hombre en el interior de una propiedad y permitieron dar aviso al personal policial, que lo interceptó a pocos metros del lugar.

Según la información policial, el joven, de 26 años, llevaba una motoguadaña marca Pampa que había sido sustraída de un depósito. El secuestro del elemento y la detención se produjeron en el marco de un procedimiento de prevención y respuesta inmediata ante el aviso recibido.

Intervención policial En el operativo intervino personal de la casilla Rodas, bajo las órdenes de la sargento Vanesa Derel. La actuación quedó asentada como parte de la investigación iniciada a partir del ingreso no autorizado a la propiedad.

Por el momento, el hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del robo y establecer cómo se produjo la sustracción del elemento. La causa deberá precisar si hubo otros involucrados y cuál fue la secuencia completa de los hechos.

Mientras avanza esa pesquisa, el dato relevante es que la intervención policial se produjo en la misma madrugada del episodio y con apoyo de las cámaras de seguridad, un recurso que permitió ubicar al sospechoso en proximidad del lugar del hecho.