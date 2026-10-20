Un hombre de 31 años fue aprehendido en Santa Lucía tras ser sorprendido mientras intentaba desmantelar el carro de una moto de agua estacionado en la vía pública, en inmediaciones de calle Colón al 2600 Norte. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hecho ocurrió durante el fin de semana y terminó con el sospechoso esposado en la calzada.

De acuerdo con la reconstrucción difundida, un vecino de 31 años escuchó ruidos extraños provenientes de la vereda de su domicilio y al salir observó a un sujeto sentado junto a un tráiler azul que transportaba una moto de agua. El hombre estaba aflojando las tuercas de la rueda derecha con una llave francesa oxidada, herramienta que luego fue secuestrada por la Policía. Al ser descubierto, intentó escapar a pie.

Forcejeo y reducción

El propietario de la vivienda persiguió al sospechoso y lo alcanzó a pocos metros, donde se produjo un forcejeo sobre la calzada. Los gritos de la disputa alertaron a un efectivo de la División Policía Científica de la Policía de San Juan, vecino de la cuadra, que intervino para neutralizar al hombre y colocarle las esposas reglamentarias. Minutos después, personal de la Unidad Operativa Richet Zapata llegó al lugar y encontró al aprehendido inmovilizado y custodiado por vecinos.

Imputación en flagrancia

La persona detenida fue identificada por la Policía como Leandro Palacio, de 31 años, domiciliado en la zona de calle Benavídez, en Chimbas. Por disposición de la UFI Flagrancia, quedó alojado en sede policial bajo el Legajo N° 45/26, imputado formalmente por el delito de tentativa de hurto. La causa quedó en esa instancia a la espera de las medidas procesales que correspondan.