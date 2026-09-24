Un grupo de 13 personas intentó ocupar un predio con viviendas del IPV en Campo Afuera . La Policía intervino mientras siguen las actuaciones.

Un grupo de 13 personas intentó ingresar a un predio con viviendas del IPV en construcción en Campo Afuera, Albardón, frente al barrio Kirchner. El episodio ocurrió sobre Ruta 40 y motivó la intervención de personal de la Comisaría 18ª. La situación concentró también a vecinos que se acercaron al lugar ante lo ocurrido.

Según la información disponible, quienes participaron del intento de ingreso se presentaron como integrantes de una agrupación llamada “Vecinos de Villicum Unidos”. Las viviendas todavía están en etapa de construcción y forman parte de un complejo que, de acuerdo con la propia referencia del caso, será entregado próximamente. Ese estado de obra explica la relevancia del episodio, porque cualquier ocupación anticipada altera el cronograma de adjudicación y resguardo del predio.

Antecedente inmediato El hecho tuvo un reclamo previo que se había iniciado el miércoles, cuando distintos vecinos comenzaron a consultar cuándo serían entregadas las viviendas de Albardón. La preocupación, según ese contexto, estaba vinculada a la posibilidad de una ocupación. Ese antecedente quedó ahora asociado al intento de ingreso registrado en el lugar.

Actuación policial Por el momento, la Policía trabaja para determinar las circunstancias en que se produjo el episodio y las medidas que podrían adoptarse respecto de las 13 personas involucradas. El predio permanece bajo intervención policial mientras continúan las actuaciones correspondientes. No se informaron, en el material disponible, resoluciones judiciales ni administrativas sobre la situación de las viviendas.

Próximos pasos La variable a seguir es el resultado de esas actuaciones y la definición sobre el estado del predio, en un complejo habitacional que aún no fue entregado. También queda pendiente precisar la fecha de adjudicación de las viviendas, uno de los puntos que había motivado el reclamo previo de los vecinos.