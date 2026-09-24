El viento Zonda complicó el control de varios incendios en Médano de Oro. El municipio pidió extremar precauciones para evitar nuevos focos.

Varios focos de incendio mantuvieron en alerta a Médano de Oro, en Rawson, durante este jueves, en una jornada marcada por las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaron a gran parte de San Juan.

Ante la propagación de las llamas, el municipio puso en marcha un operativo especial de emergencia y desplegó personal de Protección Civil en distintos sectores de la localidad. Los equipos trabajaron para contener el fuego y evitar que alcance viviendas, fincas, establecimientos productivos y zonas destinadas a la actividad ganadera.

Las condiciones meteorológicas dificultaron las tareas de los brigadistas. El viento caliente, la baja humedad y la presencia de pastizales y vegetación seca generaron un escenario propicio para que las llamas se extendieran con rapidez.

Frente a esta situación, desde el municipio insistieron en la necesidad de extremar los cuidados y evitar cualquier actividad que implique el uso de fuego. Protección Civil remarcó que, bajo las condiciones actuales, un pequeño foco puede quedar rápidamente fuera de control debido a las intensas ráfagas de Zonda.

La evolución de los incendios quedó sujeta a la persistencia del viento y a las tareas de contención en la zona rural de Rawson, donde el riesgo de nuevos focos se mantuvo elevado durante la jornada.