Un incendio afectó este martes un depósito de autopartes ubicado junto a un terreno baldío, en un episodio que dejó pérdidas materiales y abrió la sospecha de un origen intencional. El propietario del predio habló con Telesol y descartó que el fuego se haya producido por una falla eléctrica, ya que el sector no cuenta con instalaciones de ese tipo. Según su testimonio, el foco no habría tenido un origen accidental vinculado con la infraestructura del lugar.

“Al parecer ha sido daño, porque no hay manera de que se provoque este incendio. No hay cable, no tenemos electricidad en esta zona, así que para mí ha sido daño de alguien, alguien que ha pasado y ha tirado algo”, explicó el damnificado durante la cobertura del hecho. La afirmación corresponde a su evaluación inicial del episodio y no constituye una determinación judicial o pericial. Hasta el momento, no se informaron conclusiones oficiales sobre el origen del fuego.

Uso del inmueble y pérdidas

El hombre precisó que es dueño del terreno, pero que alquila el sector a otra persona, quien lo utiliza como depósito de repuestos vehiculares y fue quien sufrió las mayores pérdidas materiales. También indicó que un vecino advirtió la presencia de humo en el fondo del inmueble y que, a partir de ese aviso, se dirigió de inmediato al lugar. La secuencia relatada permite reconstruir el inicio de la emergencia, aunque no aporta una causa confirmada del siniestro.

Baldío lindero y riesgo para vecinos

El propietario también cuestionó el estado de abandono del terreno baldío lindero, al que describió como un paso frecuente para vecinos y terceros. Dijo que intentó comunicarse con los dueños para que cerraran el predio y sostuvo que no obtuvo respuesta. “Este baldío está hace un montón de tiempo abierto. Hablamos con los dueños para que vinieran a cerrarlo porque esto es un pasaízo de gente todos los días, y la dueña del lugar me bloqueó. El hermano tampoco me respondió nunca”, relató.

Pese a la magnitud de las llamas y la cercanía con viviendas familiares, no se registraron heridos. El propietario destacó que una vecina dio aviso a tiempo y que eso permitió sacar a su hija de la casa antes de que el fuego avanzara. También valoró la intervención de bomberos y policías, que actuaron para evitar que el incendio alcanzara la vivienda. El dato operativo que permanece pendiente es la confirmación oficial sobre el origen del siniestro y la eventual intervención de peritos.