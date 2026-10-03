El fuego se inició este viernes al mediodía en Lencinas y Circunvalación. Bomberos lo controlaron antes de que el viento Zonda agravara el riesgo.

Un incendio de parrales se registró este viernes al mediodía en las inmediaciones del Club Estudiantil, en la zona de calle Lencinas y el lateral de Circunvalación, en Santa Lucía. El foco generó alarma por su cercanía con varias viviendas del sector y por la velocidad con la que se extendieron las llamas entre la vegetación.

Vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y personal de Bomberos acudió al lugar para trabajar sobre el incendio. La intervención se concentró en evitar que el fuego avanzara hacia las casas próximas, en un contexto de riesgo elevado por las condiciones climáticas de la jornada.

Versión de vecinos De acuerdo con el relato de algunos residentes, una persona habría sido vista iniciando el fuego y luego se habría retirado del lugar cuando fue advertida por el casero del predio. Esa referencia no fue corroborada en la información disponible y deberá ser verificada por las autoridades competentes.

El accionar de los bomberos permitió sofocar el incendio antes de que las ráfagas de viento Zonda complicaran la situación. Ese factor meteorológico podía favorecer la propagación de las llamas hacia las viviendas cercanas, por lo que la contención temprana resultó decisiva para limitar el alcance del episodio.

Hasta el momento, no se registraron personas heridas ni viviendas afectadas. La causa del incendio y la eventual intervención de terceros quedan sujetas a verificación oficial, mientras que el dato operativo relevante es que el foco quedó controlado durante la tarde de este viernes.