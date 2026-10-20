Alexis Omar Ramírez, de 28 años, quedó imputado en Flagrancia por dañar un móvil policial en Santa Lucía. Antes había arrojado piedras contra la unidad y luego rompió un vidrio durante el traslado.

En Santa Lucía, Alexis Omar Ramírez, de 28 años, quedó formalmente imputado por daño agravado en perjuicio del Estado Provincial y la Policía de San Juan, según dispuso el fuero especial de Flagrancia en el Legajo N° 56/26. El caso se originó cuando, de acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el hombre arrojó piedras contra un patrullero en la vía pública. La causa quedó radicada en el marco de ese procedimiento sumarísimo, que se aplica en hechos de comisión inmediata.

El episodio comenzó en inmediaciones de calle Gutiérrez, cuando una patrulla que salía de la base operativa para iniciar recorridas de prevención observó a un grupo de personas en una esquina. Según el relato policial, uno de los presentes, vestido con pantalón de buzo negro y remera azul, tomó piedras de gran tamaño y las lanzó contra la movilidad. Ante esa agresión, los efectivos iniciaron una persecución a pie y lograron interceptarlo en la esquina de Cura Brochero y Río San Juan, donde intentaba escapar.

Traslado y daños

Durante la aprehensión, un grupo de personas se habría acercado al lugar y arremetido contra los uniformados con proyectiles, lo que llevó al personal policial a replegarse para resguardar su integridad y la del detenido. En ese contexto, Ramírez fue trasladado a la Comisaría 5ta en el asiento trasero del móvil. Ya dentro del vehículo, comenzó a patear la puerta trasera izquierda con fuerza, según detallaron en la fuerza. Uno de esos impactos provocó la rotura total del vidrio de la unidad sobre calle Buenaventura Luna, a 150 metros de Roque Sáenz Peña.

Pese a los destrozos, los agentes lograron controlar la situación y alojar al detenido en los calabozos de la seccional. La imputación por daño agravado quedó vinculada tanto a la afectación del móvil como al perjuicio atribuido al Estado Provincial y a la fuerza policial. Por el momento, el dato procesal relevante es que el expediente avanza bajo el régimen de Flagrancia, que concentra la tramitación de hechos recientes y con prueba inmediata.

Ramírez fue identificado además como domiciliado en el Barrio San Judas Tadeo. El desarrollo posterior del caso dependerá de las medidas que adopte el fuero especial, en particular la continuidad de la investigación y la eventual definición de responsabilidades penales. Hasta entonces, la imputación formal es la única decisión judicial informada en el legajo.